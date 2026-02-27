初出店もそろう春のいちご祭典！関西テレビ「OSAKA Strawberry Festival 2026」
横浜で人気を集める“いちごの祭典”が、2026年3月13日から22日まで大阪で開催されます。
会場は関西テレビ扇町スクエアで、旬のいちごスイーツとグルメを10日間かけて楽しめる構成です。
初出店店舗も加わり、今年のOSAKA Strawberry Festivalは食べ歩きの幅がさらに広がります！
OSAKA Strawberry Festival「2026」
開催期間：2026年3月13日（金）〜3月22日（日）会場：関西テレビ扇町スクエア 1階アトリウム営業時間：10:00〜18:00（予定）入場料：前売券450円（税込）／当日券600円（税込）再入場：チケット当日内で再入場可未就学児：入場無料
OSAKA Strawberry Festivalは、横浜赤レンガ倉庫で続くストロベリーフェスの流れを受け、大阪で展開される春のいちご特化イベントです。
関西テレビ扇町スクエアは、関西テレビ放送のイベント情報発信の拠点として運用されている会場です。
今回は横浜開催と連動した選抜店舗に加え、初出店のニューカマーもそろい、いちごの新しい楽しみ方を提案する10日間となっています。
横浜発“いちごの祭典”としてのスケール感
横浜初開催：2013年横浜来館者実績：約58万人（昨年）関西開催：3回目
このイベントの強みは、単発の催事ではなく、毎年アップデートされる“シリーズ型フェス”として育っている点です。
横浜で積み上げた集客実績があるため、出店者側も看板メニューを持ち込みやすく、会場全体の完成度が上がりやすい構造になっています。
関西開催が3回目に入ることで、リピーターが狙う定番と新規店舗の発見を同時に楽しめるフェーズに入っています。
チケット設計と10日間の回り方
会期日数：10日間前売券：450円（税込）当日券：600円（税込）チケット形式：日にち指定
当日内で再入場できる設計なので、混雑時間を避けながら複数回に分けて回遊しやすいのが特徴です。
午前は人気店のスイーツを優先し、午後はドリンクやグッズに寄る流れを組むと、会場滞在を無理なく組み立てられます。
価格帯も前売券450円から入りやすく、家族連れや友人同士で予定を合わせやすいイベント設計です。
雨天決行で開催予定。
注目メニューで見る“いちご使い”の幅広さ
8品
「Berry Berry Muffin」は、マフィン生地の香ばしさにいちごの華やかさを重ねた構成で、焼き菓子系の満足感を狙った一品です。
「花笑 いちごみるく」は、米粉の最中サブレの軽い食感とホワイトチョコ餡の甘みを合わせ、大粒あまおうを主役に置いた和洋ミックス型に仕上がっています。
「プレミアムいちご」は、いちご選手権で銀賞を受賞した“よつぼし”を使ったクレープで、品種由来の香りとクリームの相性を前面に出したメニューです。
「いちごとチョコのピッツァ」は石窯焼きで提供され、温かい生地とフレッシュいちごの温度差を楽しめるライブ感が魅力です。
「私の推し色あまおういちごミルク」は9種類の容器展開で、味だけでなく写真映えの選択肢まで設計されたドリンクです。
「いちご大福」「いちごマカロン」「贅沢いちごの食べ比べマウンテンパフェ」まで並び、和菓子・韓国スイーツ・大型パフェを横断できる構成になっています☆
会場ビジュアルが作る“いちご旅”の没入感
メインビジュアルは淡いピンクの水彩トーンを基調に、巨大ないちご型熱気球を中央に置いた世界観で統一されています。
通天閣や大阪城、梅田エリアを想起させるランドマークがいちごモチーフで描かれ、開催地らしさと季節感を同時に伝えるデザインです。
「さあ出かけよう。
いちごを巡る、いちご旅。」というコピーに合わせ、食べるだけで終わらない“街歩き気分”まで演出するのが今年の見どころです。
旬の果実イベントは、メニュー数だけでなく、食感や温度、提供スタイルの違いを比べると満足度が一段上がります。OSAKA Strawberry Festival 2026は、王道のいちごスイーツから食事系アレンジまで一会場で完結できる、春限定のフードイベント
【初出店もそろう春のいちご祭典！
関西テレビ「OSAKA Strawberry Festival 2026」】の紹介でした。
