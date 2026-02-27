今冬チェルシーからトッテナムに期限付き移籍、「5年後のまいかにも絶対に言われる」浜野まいかが下した大きな決断

今冬チェルシーからトッテナムに期限付き移籍、「5年後のまいかにも絶対に言われる」浜野まいかが下した大きな決断