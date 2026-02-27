パワーエックス<485A.T>が後場一段高となっている。ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス<8897.T>はきょう、グループのＭＩＲＡＲＴＨエナジーソリューションズ（ＭＥＳ）とパワーエックスが系統用蓄電所の共同開発及び運用に関する包括的な業務提携で基本合意したと発表。これが刺激材料となっているようだ。



開発期間は２０２６～２８年の３年間で、両社共同で適地選定及び販売活動を実施する予定。ＭＥＳが主体となって案件の精査（デュー・デリジェンス）や投資実行、設備の建設管理、事業キャッシュフローの策定を行い、パワーエックスがシステム構成や電力運用を担うという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS