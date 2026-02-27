山田裕貴、中島健人のことが「大好きになりました」信頼築き上げたソードアクション振り返る【ちるらん 新撰組鎮魂歌】
【モデルプレス＝2026/02/27】俳優の山田裕貴が2月27日、東京・赤坂サカスにて行われたTBS×U-NEXT×THE SEVENグローバルプロジェクト「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（TBS系3月26、27日2夜連続放送／27日放送後U-NEXTでドラマシリーズ独占配信）の制作発表に登場。共演する中島健人について語った。
写真で撮影を振り返る場面では、キャスト陣の撮影中の一コマが続々と公開されたが、イベントには出席していない中島健人（岡田以蔵）、金子ノブアキ（佐々木只三郎）、安藤政信（田中新兵衛）の写真も。山田は「ケンティー（中島）はアクション練習で一緒に作り上げた感覚がありますし、金子さんも風貌はちょっと強面なイメージがあるんですけど、めちゃくちゃ優しいんですよ」と紹介。金子の話にキャスト陣が大きく頷き、「コットン100みたいな（笑）。本当にそれくらいみんなのことを見てるし、会話にも積極的に参加してくれる」と続けた。
安藤政信については「僕はあの人に憧れて『こういう人になりたい』と思うんですけど、どうにもこうにもちょっとバカっぽさが出ちゃったり、喋る量が多かったりして、こんなミステリアスでクールで、味のある俳優さんになれたらなと安藤さんと対峙しながら思いました」とそれぞれの魅力を熱く語った。
また、中島と剣を交えるシーンについては「いや〜優しかったですね。ただ優しいんじゃなくて、『もっとこうした方がいいかな』ってディスカッションをしながら、その厳しさの中に、相手と一緒にやるんだっていう思いやりがある」と回顧。劇中では段取りで次の行動が予測できるとしながらも「そこを本物に見せるためにはお互いの信頼が必要だし、そこに全力をぶつけていくにはきっとその信頼と思いやりが必要なので、彼はそれをものすごく持ってたし、現場でも自分の理想像を追い求めるために『裕貴くんもう1回やっていい？』とちゃんと高みを目指す人だったので、すごく大好きになりましたね」と築き上げた関係性を明かした。
終盤、司会がイベントを締めようとすると藤原季節が「一個だけいいですか？」と切り出し、「試衛館のメンバーあと1人いて、あそこにある杉野遥亮くんって僕の幼馴染の役なんですけど、彼も魂は僕らと一つなので何卒よろしくお願いします」と会場横にあったポスターを指しながら、阿比類鋭三郎役の杉野遥亮についても忘れずに紹介した。
イベントには山田（土方歳三）、藤原（斎藤一）のほか、鈴木伸之（近藤勇）、中村蒼（山南敬助）、細田佳央太（沖田総司）、上杉柊平（永倉新八）、胗俊太郎（原田左之助）、宮崎秋人（藤堂平助※「崎」は正式には「たつさき」）、岩永ひひお（井上源三郎）、松本潤（松平容保）、綾野剛（芹沢鴨）、渡辺一貴監督が登壇した。
本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック「ちるらん 新撰組鎮魂歌」を原作に初の実写化。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的且つ艶やかで魅力的なキャラクター造形と史上最速とも評されるハイスピードな殺陣を交えて描く“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”となる。
3月26、27日の2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”を地上波放送。各夜放送終了後よりU-NEXTにて配信。さらに、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”がU-NEXTにて独占配信、毎週金曜に最新話が更新される。（modelpress編集部）
