デスクで響く！コンパクトな木製の最大50W出力スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Bluetooth接続と3.5mm有線接続に対応し、デスクトップからリビングまで幅広いシーンで使え、実用最大出力50Wアンプを内蔵した木製2WAYステレオスピーカー「400-SP122」を発売した。
■木製キャビネットが生み出す自然な響き
キャビネットには木製素材を採用。温かみのあるナチュラルな音質を実現した。さらにバスレフ構造により、サイズを超えた豊かな低音再生が可能だ。見た目の上質感と音質性能を両立した。
■コンパクトなのに、想像を超える迫力
本製品は実用最大出力50Wアンプを内蔵。省スペース設計でありながら、パワフルなステレオサウンドを実現する。デスク上やテレビ台にすっきり収まるサイズ感だ。オンライン会議、動画視聴、音楽鑑賞まで、日常の音体験をワンランク引き上げる。
■低音から高音までクリアな2WAY設計
3インチウーファーと0.75インチツィーターを搭載した2WAY構成により、重厚な低音と伸びやかな高音をバランスよく再生する。楽曲のボーカルや映画の効果音まで表現する。
■ワイヤレスも有線も、自由な接続
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽を手軽にワイヤレス再生可能だ。さらに3.5mm接続により、パソコンやテレビ、各種オーディオ機器とも接続できる。動画配信視聴、ゲーム用途まで、多様なシーンで活躍する。
■好みに合わせて音質をカスタマイズ
高音・低音のトーン調整機能を搭載し、設置環境やコンテンツに応じた音質チューニングが可能だ。ニュース視聴ではクリアな音声を、音楽鑑賞では迫力重視の設定へ。使う人の好みに寄り添う柔軟な音作りができるため、長時間でも快適に楽しめる。
■商品詳細
■実用最大出力50Wアンプを内蔵した木製2WAYステレオスピーカー「400-SP122」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
■木製キャビネットが生み出す自然な響き
キャビネットには木製素材を採用。温かみのあるナチュラルな音質を実現した。さらにバスレフ構造により、サイズを超えた豊かな低音再生が可能だ。見た目の上質感と音質性能を両立した。
■コンパクトなのに、想像を超える迫力
本製品は実用最大出力50Wアンプを内蔵。省スペース設計でありながら、パワフルなステレオサウンドを実現する。デスク上やテレビ台にすっきり収まるサイズ感だ。オンライン会議、動画視聴、音楽鑑賞まで、日常の音体験をワンランク引き上げる。
■低音から高音までクリアな2WAY設計
3インチウーファーと0.75インチツィーターを搭載した2WAY構成により、重厚な低音と伸びやかな高音をバランスよく再生する。楽曲のボーカルや映画の効果音まで表現する。
■ワイヤレスも有線も、自由な接続
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽を手軽にワイヤレス再生可能だ。さらに3.5mm接続により、パソコンやテレビ、各種オーディオ機器とも接続できる。動画配信視聴、ゲーム用途まで、多様なシーンで活躍する。
■好みに合わせて音質をカスタマイズ
高音・低音のトーン調整機能を搭載し、設置環境やコンテンツに応じた音質チューニングが可能だ。ニュース視聴ではクリアな音声を、音楽鑑賞では迫力重視の設定へ。使う人の好みに寄り添う柔軟な音作りができるため、長時間でも快適に楽しめる。
■商品詳細
■実用最大出力50Wアンプを内蔵した木製2WAYステレオスピーカー「400-SP122」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表