「裏金ってこと？」不倫・隠し子疑惑で辞職の大臣が禊の暴露！政治家一族の“隠し財産”を赤裸々告白＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作では、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設し、ザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断している。

2月26日（木）に放送された第8話では、不倫・隠し子疑惑によって経済産業大臣の座を退いた鷹羽宗一郎（千葉雄大）が、心を入れ替え正子たちに“鷹羽家の隠し財産”について明かした。

【映像】政治家一族の隠し財産の在り処は…

◆ザッコクが解体されることに!?

第8話では、正子たちザッコクが、上長の麦谷実（戸次重幸）から部署の解体を告げられる事態に。

そんななか、不倫と隠し子疑惑の責任を取って経済産業大臣の職を辞した宗一郎がまっとうに生きることを誓い、鷹羽家の裏金について調査しているザッコクに、埋蔵金にまつわる話を打ち明ける。

宗一郎は、実家の祠の近くにある蔵に代々貯めこんだ埋蔵金があるらしいと告白。飯島作久子（大地真央）が「鷹羽家が貯め込んだ裏金ってこと？」と質問するも、宗一郎は埋蔵金を直接見たことがあるわけではないと答えた。

そこで正子は、ザッコク解体まであと1カ月というリミットのなか、宗一郎とともに鷹羽家の蔵へと向かうも、蔵を調べてもそれらしき埋蔵金は見つからなかった。

一方、“鷹羽直哉”として衆議院議員補欠選挙に当選した宗一郎の元秘書・灰島直哉（勝村政信）は、かつて宗一郎の父・錦之助（小野武彦）の秘書をしていた正子の父・田次（寺尾聰）から、鷹羽家の裏金の“本当の隠し場所”を教えられる。