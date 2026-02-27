なぜそこに…わずか10cmの隙間に収まるネコ　不思議で愛らしいネコいぬたちの“謎行動”

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

2月27日（金）放送の同番組では、「古民家カフェの看板ネコin滋賀県野洲市」などを紹介する。

【写真】パンも小皿もネコ！古民家カフェのハチワレ柄“にゃんこトースト”

今回のいぬコメンテーターは杉浦太陽。妻によるカットが素敵なワンちゃんたち、ボール遊びでは一生懸命投げてあげる杉浦を横目に、ワンちゃんたちが即座に飽きて…ちょっぴり切ないエピソードを披露する。

◆日本列島ネコいぬニュース24時

「日本列島ネコいぬニュース24時」のコーナーでは、カメラが捉えた、ネコいぬたちの不思議で愛らしい“謎行動”を特集する。

いぬとは思えない「鼻から出す奇妙な音」でおねだりのときにだけ発せられる不思議な響きに注目だ。

さらに、息ぴったりの連携でドアを開けるネコの姉妹、飼い主の気を引くためにわざとドアに挟まって絶望的な表情を浮かべるワンちゃん。極めつけは、わずか10センチの隙間に仰向けでスッポリ収まる保護ネコの姿…。

狭い場所を愛しすぎるがゆえの「奇妙な待ち伏せ」に、思わず笑みがこぼれる。

◆古民家カフェの看板ネコ

看板ネコを探す旅、今回は滋賀県野洲市にある築60年の古民家を改装したカフェを訪問する。

ここではライスがネコの形をした“にゃんこカレー”や、ハチワレ柄の“にゃんこトースト”などのフードメニューだけでなく、「お尻ポンポン」をさせたり、背中の上を渡り歩いたりする看板ネコの接客が大人気。

さらに店内には、新しい家族を待つ保護ネコたちなど計6匹が一緒に暮らしている。これまでに100匹以上の縁を繋いできた、ネコも人も幸せになれる素敵なカフェを紹介する。