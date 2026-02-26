MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月23日（月・祝）の放送では、ナインティナインの岡村隆史さんとの共演を振り返りました。

KANON

KANON：「週刊ナイナイミュージック」に出演させていただきました！ Arigato！全員：Arigato！MIZYU：ナインティナインさんと事務所を探索したりとか、岡村隆史さんが我々のセーラー服を着用してくれてですね、これが想像以上にフィットしていて。KANON：なんかサイズ感が私たちにぴったりすぎるよね。SUZUKA：そもそも男子いないし。KANON：でも、男子なんだったら岡村さんが良いですよね。SUZUKA：確かにね、踊れるし楽しかったね！ アソビシステムにずっと所属していて、どんどん事務所がレベルアップして、最近の新しい事務所には2回ぐらいしか行ってないけど。案内人なんやけど、自分たちも知らない事務所の仕組みを知っていくっていう。わしらが知らんところでどんどんアソビシステムもでかくなっているからね。それをもっと盛り上げれるように頑張りましょう！全員：頑張ります。SUZUKA：「週刊ナイナイミュージック」に出演させていただき、誠にArigatoございました！全員・Arigato！ ございました！



