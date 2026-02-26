2月25日、アイドルグループ・Travis Japanの川島如恵留（31）が自身のYouTubeチャンネルを更新。全人口の上位2％のIQ（知能指数）を持つ者のみが入会を許される国際グループ『JAPAN MENSA』の会員になったことを発表し、大きな反響を呼んでいる。

川島は同日放送のバラエティ番組『くりぃむクイズ ミラクル9』（テレビ朝日系）に出演した際、番組内でさらりとMENSA会員であることを初告白。放送直後、自身のYouTubeに『【IQ】メンサ会員になりました』と題した動画をアップし、詳細を語った。

「動画では、ロザンの宇治原史規さんなど錚々たるメンバーが名を連ね、その仲間入りをしたことを報告。全人口内の“IQ上位2％”のみが入れる集団だということを紹介しました。会員同士が交流をはかるオフ会も開かれているといい、『近々行ってみようかなと思います』とこれからの活動に前向きな思いを語りました」（芸能プロ関係者）

IQの一般的な平均値は100だが、川島は141だったという。

アイドルのMENSA入りの報告を受け、Xではファンからの驚きの声があふれた。

《アクロバットやダンスも上手いし、資格もたくさんもってるし、才色兼備アイドル》

《やはり只者じゃなかった、リスペクトしかない》

《凄いという言葉だけでは片付けられないけど、凄すぎる》

歌って踊れる身体能力に加え、たぐいまれな知性の持ち主。完璧な川島には敬意が送られている。

川島はこれまでも“頭脳派アイドル”としても知られており、多数の資格を取得。2019年取得した国家資格・宅地建物取引士をはじめ、2026年2月時点で20個もの資格を取得をしている。非の打ち所がない彼も試練を経験していると、前出の芸能プロ関係者は振り返る。

「2022年10月にTravisJapanとしてメジャーデビューを飾った川島さん。しかし、2年後の2024年12月、体調不良のため活動を一時休止していました。約5カ月半の療養を経て、2025年5月に活動を再開し、現在ではアイドル活動だけでなく、バラエティ番組などにも出演。その勢いはV字回復し、ファンも安堵していることでしょう」

休止期間を経たことで、活動意欲はさらに強固になっているのだろう。