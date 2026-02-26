「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第15節は2月28日（土）と3月1日（日）に計5つのカードが実施される。

■ウルフドッグス名古屋 vs VC長野トライデンツ

2024年に開業した「長崎スタジアムシティ」に構えるアリーナ「HAPPINES ARENA」で行われる今節のカードは、WD名古屋のホームゲームとなる。実際、チームにはキャプテンの山田脩造を筆頭に市川健太、水町泰杜、さらに今季新加入の宮浦健人ら九州出身の選手がそろっており、彼らにとっては凱旋試合となる。1月は今季最長となる6連敗を喫したものの、2月に入ってからは現在4連勝中。勢いを持って、この特別なホームゲームを戦うために長崎の地へ降り立つ。対するVC長野は今節から古田博幸コーチがヘッドコーチ代行として指揮を執ることが発表されており、新体制として臨む最初の公式戦となる。

■サントリーサンバーズ大阪 vs ヴォレアス北海道

休息週だった先週末に、今季最速でチャンピオンシップ進出を決めたサントリーはホームにヴォレアスを迎える。前回の対戦は昨年11月の第5節で、その際はサントリーが2試合ともストレート勝ちを収めた。とはいえ、そこではミドルブロッカーの三好圭介がサントリーの超強力攻撃陣に対してブロックで応戦し、存在感を放った。三好は先週末に実施された第9節GAME2でも両チームを通して最多4本のブロックシャットを叩き出し、今季最長となる3連勝に貢献している。連勝街道を突き進むサントリーを阻む、そのキーマンとなれるか。

■東京グレートベアーズ vs 大阪ブルテオン

1月下旬からの5節連続ホームゲームを戦う東京GBは、いよいよその最終節で大阪Ｂを「有明コロシアム」に迎える。キャプテンでリベロの古賀太一郎や大砲バルトシュ・クレクらベテラン勢がどっしりと構える一方で、内定選手のセッター近藤蘭丸も着々と出場機会を与えられ、さらに現役大学生プレーヤーの川野琢磨（早稲田大学）も先週末の第6節GAME2で自身初得点をマークするなど、フレッシュな面々が追い風となるか。対する大阪Ｂもコンディション不良に見舞われていた甲斐優斗が本格的に戦列へ復帰。こちらも、激しさを増す終盤戦でいっそうの活躍が期待される存在だ。

■東レアローズ静岡 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

現在4連敗中の東レ静岡はここまでポイントリーダーを務めてきたオポジットのキリル・クレーツを欠いているものの、先週末の第6節では替わりにスタメンで起用された山田大貴がGAME1で13得点（チーム最多は重藤トビアス赳の14得点）、GAME2では堂々のチーム最多20得点と気を吐いた。対する日鉄堺BZは今年1月の前回対戦時に2試合ともフルセット負けを喫しただけに、今回はリベンジの機会となる。こちらも大砲マシュー・アンダーソンが全開ではない中、トンマーゾ・リナルディが得点源を担い、チームトップスコアラーに名前を連ねている。両チームとも、「主役不在」いや「主砲不在」とは言わせない。

■広島サンダーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知

現在3連敗中の広島THはファンの声援を力に変えて、トンネルから脱出なるか。ヴォレアスのホームに乗り込んだ先週末の第9節は、とりわけGAME2でアタック得点を2桁に乗せた選手が不在と攻撃陣が不発に終わった。それでも2月中旬の第14節、大阪ＢとのGAME1ではクーパー・ロビンソンがチーム最多27得点、新井雄大が20得点、フェリペ・モレイラ・ロケが17得点と続いたほか、ミドルブロッカーの三輪大将が5本のブロックシャットを浴びせて勝利を収めている。今節で対峙するSTINGS愛知もまたステファン・ボワイエやトリー・デファルコといった強力アタッカー陣を擁するだけに、爆発力で圧倒して勝ち星をつかみたいところだ。

■SVリーグ男子第15節 試合日程・放送情報・配信情報

ウルフドッグス名古屋 vs VC長野トライデンツ

▼日時

GAME1：2月28日（土）13時05分～

GAME2：3月1日（日）13時05分～

▼会場

HAPPINESS ARENA

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

サントリーサンバーズ大阪 vs ヴォレアス北海道

▼日時

GAME1：2月28日（土）13時05分～

GAME2：3月1日（日）13時05分～

▼会場

Asue アリーナ大阪

▼放送

GAORA SPORTS

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東京グレートベアーズ vs 大阪ブルテオン

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）14時05分～

▼会場

有明コロシアム

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

東レアローズ静岡 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）14時05分～

▼会場

三島市民体育館

▼放送

TOKAIケーブルネットワーク

▼配信

J SPORTSオンデマンド

広島サンダーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）13時05分～

▼会場

鳥取県民体育館

▼放送

GAME1：J SPORTS 2

GAME2：なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!