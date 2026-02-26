永尾柚乃、早すぎる芸能活動への奮起に会場騒然 “2歳の母”山本美月「来年そんな決断するとは思えない」
子役の永尾柚乃（9）が26日、都内で行われた『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会に登壇。早すぎる芸能活動への奮起を明かし驚かせた。
【貴重写真】安定のかわいさ…ポケモンと出会った頃（4歳）の永尾柚乃
高杉真宙、山本美月、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）とともにポケモントークを楽しんだ永尾。人生のターニングポイントを聞かれ、永尾は「ザ・ドリフターズさんをテレビで見たときに、ピカチュウみたいに1000万ボルトがビリビリ！ってきたんですよ。なんてすごい人なんだろうって思って」と興奮気味に告白。「3、4歳のときですかね。そこからいまも大好きなんです」と話した。
続けて芸能活動をはじめた時期を聞かれると、他の登壇者たちが中学、高校時代をあげるなか、「私は1歳半から…」と明かし、「ちょっと待ってよ！」と騒然。「覚えてないでしょ！」と問われ「覚えてます！」と力強く返した永尾は「3歳で本気でやりたいって言って、それからドラマとかバラエティとか…」と早すぎる芸能活動への奮起を告白。
これを聞き、2020年8月に俳優の瀬戸康史と結婚し、現在2歳の母である山本は「うちの子2歳なんですけど、来年そんな決断するとは思えない」と驚きと感心の声を漏らしていた。
イベントにはほかに、ポケモン・宇都宮崇人COO、全日本空輸・大前圭司CX推進室長、オリンピック委員会・太田雄貴専務理事が登壇した。
