1日、米ニューヨークの国連本部で開催中のNPT再検討会議、NGOセッションで演説する被団協事務局長の浜住治郎さん（共同）【ニューヨーク共同】日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の被爆者が、2024年のノーベル平和賞受賞後初めて、米ニューヨークの国連本部で開会中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議に参加し、核兵器廃絶を訴えた。世界で核の脅威が高まり、米国やイランの対立が深まる中、1日の非政府組織（NGO）セッション