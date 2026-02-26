Image: ゼロタイム株式会社

高級時計を一本持っている。でも、次の一本は何を選ぶべきか迷っている――そんな悩み、ありませんか?

定番ブランドも魅力的だけど、周りと同じじゃつまらない。かといって、無名すぎるのも物足りない。そんなジレンマを抱える方に、東京・八王子の工房から生まれた一本をご紹介します。

100本限定、日本製トゥールビヨン



その名は「ZEROO T9-02」。18世紀末に発明された複雑機構トゥールビヨンを、現代的なデザインで再構築した機械式腕時計です。

注目すべきは、100本限定という明確な区切り。一本ごとにシリアルナンバーが刻印され、東京の工房でグレービング加工が施されます。量産品では得られない、所有する喜びがここにあります。

UFOのような浮遊感



トノー型(樽型)のケースに、フルスケルトン仕様のダイアル。前面・裏面・側面の全方向からムーブメントを鑑賞できる設計は、まるで宇宙船を眺めているかのよう。

特に9時位置に配置されたトゥールビヨンキャリッジの動きは圧巻です。腕に装着した状態で最も美しい角度で視認できるよう計算されていて、日常の何気ない瞬間に機構の躍動を愉しめます。

新設計のダイアルフレームは、UFOが描く軌道をイメージしたデザイン。歯車の回転やトゥールビヨンの動きをなぞるように存在し、機構の躍動を可視化する「軌跡」として機能します。

「ステータス」を再定義する



高級時計の価値は、ブランドロゴだけで決まるわけではありません。「複雑機構を日常で愉しむ」という新しい贅沢。それは、人とは違う個性を求める大人にこそ相応しい選択ではないでしょうか。

100本という限定数は、希少性を担保しながらも「手に入れられる」絶妙なライン。

自分へのご褒美として、あるいは人生の節目を刻む一本として。限定数が埋まる前に、詳細をチェックしてみてはいかがでしょうか？



