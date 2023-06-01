R・マドリーvsベンフィカ スタメン発表
[2.25 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
MF 37 Manuel Ángel
MF 38 César Palacios
MF 45 Thiago Pitarch
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ アルベロア コカ
[ベンフィカ]
先発
GK 1 アナトリー・トルビン
DF 17 アマル・デディッチ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレデリク・アウルスネス
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 20 リカルド リオス
MF 21 アンドレアス・シェルデルップ
MF 27 ラファ・シウバ
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
控え
GK 24 サムエル・ソアレス
GK 50 ディオゴ・フェレイラ
DF 4 アントニオ・シウバ
DF 6 アレクサンダー バー
DF 15 シドニー・カブラル
DF 62 José Neto
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 10 ヘオルヒー・スダコフ
MF 16 マヌ・シルバ
FW 9 フラニョ・イバノビッチ
FW 11 ドディ・ルケバキオ
FW 72 Anísio Cabral
監督
ジョゼ・モウリーニョ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります