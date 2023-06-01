[2.25 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 28 Cestero

MF 37 Manuel Ángel

MF 38 César Palacios

MF 45 Thiago Pitarch

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ アルベロア コカ

[ベンフィカ]

先発

GK 1 アナトリー・トルビン

DF 17 アマル・デディッチ

DF 26 サミュエル・ダール

DF 30 ニコラス・オタメンディ

DF 44 トマス アラウージョ

MF 8 フレデリク・アウルスネス

MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス

MF 20 リカルド リオス

MF 21 アンドレアス・シェルデルップ

MF 27 ラファ・シウバ

FW 14 エバンゲロス・パブリディス

控え

GK 24 サムエル・ソアレス

GK 50 ディオゴ・フェレイラ

DF 4 アントニオ・シウバ

DF 6 アレクサンダー バー

DF 15 シドニー・カブラル

DF 62 José Neto

MF 5 エンソ・バレネチェア

MF 10 ヘオルヒー・スダコフ

MF 16 マヌ・シルバ

FW 9 フラニョ・イバノビッチ

FW 11 ドディ・ルケバキオ

FW 72 Anísio Cabral

監督

ジョゼ・モウリーニョ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります