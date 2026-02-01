2026年2月22日、応援購入サービスMakuakeに「YECHAN 音浴シンギングボウル」が公開されました。

公開4日で支援総額603万円超に到達し、2月25日時点でサポーターは171名まで拡大しています。

引越しや新生活準備で生活リズムが崩れやすい時期に、1日15分の音浴習慣を取り入れやすいプロダクトとして注目度が上昇中。

Japan Top Trade「YECHAN 音浴シンギングボウル」

Makuake公開日：2026年2月22日 9:00プロジェクト終了予定：2026年3月29日 22:00Makuake ランキング ：今日の ランキング 総合1位 リタ ーン配送予定：2026年5月末

Japan Top Tradeは、海外プロダクトを日本市場へ展開する正規代理店事業を手がけるチームです。

YECHANは、ネパール職人による手鍛造シンギングボウルを展開するブランドです。

今回のプロジェクトは、量産品とは異なる鍛造製法の音色を「日常のセルフケア習慣」に落とし込む提案として企画されています。

公開初日から伸びた支援実績

高価格帯にもかかわらず、公開初日から支援が一気に集まった点が今回の大きな特徴です。

数字の伸び方からも、単なるガジェットではなく「毎日使う道具」として評価されている流れが読み取れます。

公開後の支援は現在も増加中。

60日手鍛造で生まれる倍音の厚み

製作期間：約60日製法：伝統的な鍛造（手打ち）選別通過率：約10％

YECHANのボウルは、溶かした金属を流し込む鋳造ではなく、何千・何万回と叩いて密度を整える鍛造で仕上げられます。

この工程によって、ひとつの音に複数の音が重なる倍音と長い余韻が生まれやすくなります。

耳だけでなく空気の振動として体感しやすい響きが、1日15分の静かな切り替え時間をつくる設計です。

サイズ別リターンと導入しやすいセット内容

Sサイズ：22,400円（税・送料込）Mサイズ：30,800円（税・送料込）Lサイズ：36,750円（税・送料込）全サイズセット：75,075円（税・送料込）

リターンはサイズ別に選べるため、はじめての1台から複数サイズの使い分けまで検討しやすい構成です。

専用マレット、スティック、クッション、収納バッグ、専用ボックスが同梱されるため、到着後すぐに音浴を始められます。

早割枠は数量限定で運用中。

一点物として長く使えるセルフケア道具

韓国Wadiz サポーター 数：492名韓国Wadiz支援総額：600万円超日本Makuake サポーター 数：171名（2月25日時点）

手打ち鍛造のため、同じサイズでも音色に個体差があり、ひとつずつ表情が異なります。

電子部品を使わないシンプル構造なので、日々の道具として長く付き合いやすい点も魅力です。

「思考を手放す時間」を毎日の生活に置くための、実用的な一点物という立ち位置が明確になっています。

仕事や家事で頭が回り続ける日ほど、短い時間で切り替えられる習慣の有無が体感を左右します。

YECHAN 音浴シンギングボウルは、専門知識を前提にしない使い方で、呼吸と集中を整える導線を用意したプロダクトです。

クラウドファンディングの実績だけでなく、製法と選別基準まで可視化されている点も、選ぶ根拠として押さえておきたいポイントです。

【60日鍛造の深い倍音で整うセルフケア習慣！

Japan Top Trade「YECHAN 音浴シンギングボウル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. Makuakeプロジェクトはいつまでですか？

2026年3月29日22:00までの予定です。

Q. 支援総額とサポーター数はどのくらいですか？

2026年2月25日時点で支援総額603万円超、サポーター171名です。

Sサイズ22,400円、Mサイズ30,800円、Lサイズ36,750円、全サイズセット75,075円です。

