＜40歳シングル実家暮らし＞実父との同居はストレス、でも貯金できるのは大きい…現状維持か解消か
離婚後、実家に戻る選択をするママもいるでしょう。その選択は「助け合い」とも「自立していない」とも受け取られがちではないでしょうか。とくに40代、子どもがいる立場となれば、その視線はさらに厳しくなることもあるでしょう。今回寄せられたのは、父親との同居にストレスを抱えながらも、学費や生活を考えて実家を出る決断ができずにいる40歳シングルマザーの悩み。現実と気持ちの狭間で揺れる本音に、ママたちの意見が集まりました。
『自立できない40歳シングルです。小学生の子どもがふたりいます。数年前に離婚し、実家に戻りました』
投稿者さんは現在、父親と子どもふたりの4人暮らしです。母親は他界し、きょうだいも独立しているため、築10年ほどの4LDKに住んでいます。父親は料理ができないため、同居を受け入れてくれているものの、関係は決して良好とは言えないようです。
『手取り月収は約35万円。今後の学費を考えると、家を出るとしても家賃13万円前後が限界。この条件で2LDKの物件を探すのは簡単ではありません』
現在、子どもたち2人にはそれぞれの部屋があるそうです。父親と折り合いが悪いというだけで実家を出るかどうか、ママたちに聞きたいと言います。
折り合いが悪いなら出るべき？
まず目立ったのは、ストレスがあるなら実家を出た方がいいとの意見でした。
『折り合いが悪いなら出るのが一番』
『ストレス溜まるでしょう？ お金も大事だけれど、それ以上に自分のメンタルの方が大事』
『大人同士が険悪な空気で暮らすのは、子どもにも良くない』
一方で、折り合いが悪い原因次第ではないかという冷静な声もあります。
『白髪やまぶたの痙攣、蕁麻疹など体にストレスが出るほどなら限界。でもそこまででないなら、解決できるか考えてもいい』
心や体に影響が出ているかどうかが、ひとつの判断基準になりそうです。ムリを重ねる前に、自分の限界を見極めることも大切でしょう。
衛生観念の違いが限界
投稿者さんがとくに苦痛を感じているのが、父親の衛生観念でした。トイレ後に手を洗わず冷蔵庫を触る、歯磨き後の洗面台を流さない、風呂の湯を何日も替えない。水道代を理由にお湯を替えると小言を言われ、湯船に浸からなくなったと言います。この点については、厳しい意見が寄せられました。
『それはムリ。言ってもなおらない』
『義実家は1週間水を変えなくて下水の匂いがする風呂場だった。もったいないらしいが支払いは私たち。義実家に毎月10万円入れて光熱費も支払って、食材も買っていたのに。やっていられないから同居はやめたよ』
水回りはとくに念入りに掃除をしたい場所かもしれません。お風呂の衛生観念の違いは、我慢できないママもいるでしょう。
優先すべきはお金
一方で、今はお金を優先すべきとの意見も根強くありました。
『家賃13万円を学費だと思えば大きい。子どもたちに実害がなければ、気にしないで実家で生活する』
『私なら子どもが大きくなるまで我慢して、必死でお金貯める』
なかには、自身の経験を重ねるママも。
『お金が一番大事。家賃がいらないというだけで、気が楽。うちも不倫問題があったけれど、離婚はしなかった。金銭的な安定があったから、子どもを大学に行かせられたよ』
衛生面についても、「工夫で乗り切れないか」という現実的な提案が寄せられています。
『お風呂の残り湯については「掃除に使った」とか「トイレのタンクに貯めた」とか適当に誤魔化せない？』
『お風呂は普通に抜いてしれっと新しいお湯を入れる。相手が諦めるまで「うっかり抜く」を繰り返す感じで』
毎月、13万円の家賃があるのとないのとでは気の持ちようが変わるのではないでしょうか。投稿者さんの父親と子どもたちの関係が悪くないのなら、学費のためにも今は同居を続けてもいいのかもしれません。
子どもの意見を聞いてみて
投稿者さんは父親に月8万円の家賃を支払い、食費や日用品も負担しています。父親は定年退職後、日中は家にいることが多く、投稿者さんが在宅勤務の日はテレビの音や昼食を待たれることが地味なストレスになっているそうです。家事全般も投稿者さんが担い、父親の役割は庭の草むしり程度。小さなストレスが積み重なることは、なかなかツラいですよね。
多く挙がったのが、「子どもの気持ちを聞いてはどうか」という声でした。
『転校したくない、自分の部屋もあるこの家を気に入っている場合と、ママがいつもおじいちゃんと喧嘩しているから引っ越してもいい、むしろ転校したい場合。子どもの意見もあるよね。小学生なら、きちんと考えられると思うよ』
『ひとりで悩むより、まずは子どもたちの意見をきちんと聞いた方がいい』
大人の都合だけで決めず、家族として話し合うことの大切さをママたちは語ります。
実家に残るか、出るか。経済的な現実も、心身の負担も、どちらも軽視できないからこそ投稿者さんは悩むのでしょう。「自立していない」と自分を責める必要はありません。子どもたちの未来と自分の心を守るために、今できる最善を選ぶことが大切です。そのためにも父親と話し合ってもいいのかもしれません。その際は、すぐに結論を出さず「今はどう感じているか」を聞き、「自分がどう思っているのか」を伝えてみてはいかがでしょうか。期限を決めて同居を続ける、物件探しだけはじめてみるなど、段階的な選択肢を用意することで、家族全員が納得しやすくなるかもしれませんよ。