スマートフォンで熱情報を可視化する技術が、検査や安全管理の現場で一気に実用フェーズへ入っています。

グローバルインフォメーションは2026年2月24日、スマートフォン用サーマルイメージングカメラ市場レポートの販売を開始しました。

2026年から2032年までの成長カーブを数字で確認できる、戦略設計向けの調査です！

グローバルインフォメーション「スマートフォン用サーマルイメージングカメラ市場：世界予測（2026年〜2032年）」

販売開始日：2026年2月24日基準年市場規模：21億2,000万米ドル（2025年）推定年市場規模：24億4,000万米ドル（2026年）予測年市場規模：61億4,000万米ドル（2032年）CAGR：16.37%

グローバルインフォメーションは、海外の市場調査情報や国際会議情報を取り扱う情報サービス企業です。

同レポートは360iResearchの調査をもとに、技術進化と市場構造を横断して整理した内容です。

スマートフォンへの熱画像機能統合が、目新しさから実務用途へ移る流れを数値と章立てで追える構成です。

市場規模の推移と成長ペース

2025年：21億2,000万米ドル2026年：24億4,000万米ドル2032年：61億4,000万米ドル

2025年から2032年にかけて市場規模は大きく拡大し、熱画像機能を組み込んだスマートフォン関連製品の需要増加が続く見通しとなっています。

予測対象期間で見る技術拡張

予測対象期間：2026年〜2032年分類軸：技術・解像度・用途・エンドユーザー・流通チャネル

高解像度センシング、先進材料、モバイルコンピューティングの組み合わせが進み、消費者向けフォームファクターでも温度ベースの状況把握が可能になっています。

調査設計と分析カバレッジ

調査手法：1次調査＋2次調査章構成：第1章〜第18章2025年分析章：米国関税の累積的影響／AIの累積的影響

業界幹部インタビューと技術文献レビューを組み合わせた設計により、調達・設計・運用の論点を実務に落とし込みやすい形で確認できます。

競争環境と実務での活用視点

国別市場章：第16章（米国）・第17章（中国）競合情勢章：第18章

センサーOEM、スマートフォンメーカー、ソフトウェアインテグレーターが交差する市場だけに、ハードとソフトを一体で評価する視点が導入判断の精度を左右します。

熱画像機能は、検査・安全・医療・セキュリティの現場で用途が具体化している段階です。

導入検討では、成長率だけでなく用途別の適合性と地域別の供給条件を同時に見る運用が重要になります。

【年率16.37%で伸びる注目市場！

グローバルインフォメーション「スマートフォン用サーマルイメージングカメラ市場予測」】の紹介でした。

よくある質問

Q. スマートフォン用サーマルイメージングカメラ市場の2032年予測規模はいくらですか？

2032年の予測市場規模は61億4,000万米ドルです。

Q. この市場の年平均成長率（CAGR）はどのくらいですか？

CAGRは16.37%と予測されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 年率16.37%で伸びる注目市場！グローバルインフォメーション「スマートフォン用サーマルイメージングカメラ市場予測」 appeared first on Dtimes.