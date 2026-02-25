2026年2月24日、個人のスキル収益化に特化した「Chat Market」が日米同時にリリースされました。

Webブラウザ完結の仕組みを採用し、配信者の手取りを圧迫しやすい手数料構造に正面から切り込むサービスです。

教育や相談からエンタメ配信まで、個人の知識と経験を有料で届ける場として注目されています。

Chat Market「次世代ビデオ配信スキルシェアプラットフォーム」

リリース日：2026年2月24日対応デバイス：スマートフォン、PC（Webブラウザ）最大還元率：95％最低料金：15分150円〜

Chat Marketは、検証済みの専門家や提供者と安全に接続することを掲げるチャット・配信プラットフォームです。

株式会社ONE STEPはこの基盤をPWAで設計し、ダウンロード不要で使えるビデオ配信インフラとして展開しています。

今回のリリースは、既存の高額手数料モデルを見直し、個人のスキル価値を適正に還元する新しい収益設計が軸になっています。

PWA設計による手数料構造

一般的プラットフォーム手数料：30〜50％アプリ内決済手数料：30％Chat Market最大還元率：95％

ネイティブアプリ経由ではなくPWAを採用することで、アプリストア決済由来の固定コストを構造的に回避しています。

同じ売上でも配信者の手元に残る割合が高まり、継続的に活動するための原資を確保しやすい設計です。

売上連動ランクとスタート条件

月売上100万円達成時の翌月還元率：86％月売上600万円達成時の翌月還元率：88％月売上1,500万円達成時の翌月還元率：91％月売上2,000万円達成時の翌月還元率：95％

当月実績で翌月の還元率が上がる後払い型のランク設計により、成果がそのまま次月条件へ反映されます。

月額3,300円のオプションAを利用すると、初月実績ゼロでも還元率85％から開始できる仕組みです。

有料配信設計と対応カテゴリ

最低配信料金：15分150円〜

無料視聴を前提にしない料金設計を採用し、冷やかしや荒らしを抑えた有料コミュニティ運営を目指しています。

個人塾や英会話、法律相談、税務相談、オンライン診療、音楽配信、ゲーム攻略など幅広いカテゴリで利用可能です。

寄付活用と支援金到達性

寄付用途での最大還元率：85％着金タイミング：翌月

寄付配信では手数料負担を抑えながら資金を届ける設計が組まれ、支援金を現場に残しやすい運用が可能です。

ビデオ通話で進捗をリアルタイム共有できるため、支援者との信頼形成にもつながる導線となっています☆

スキル販売を副業で終わらせず、事業として育てたい配信者にとって収益設計の差は大きな判断材料になります。

手数料の見える化と還元率設計を重視する人には、比較検討の軸が明確なサービスです。

還元率95％でスキル収益を最大化できる！

Chat Market「次世代ビデオ配信スキルシェアプラットフォーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. Chat Marketのリリース日はいつですか。

2026年2月24日です。

Q. 最大還元率は何％ですか。

最大95％です。

Q. 配信の最低料金はいくらですか。

15分150円から設定されています。

