「リアルの恋人と推し、どちらを優先しますか？」 オタク川柳の応募者8291人に聞いてみた結果は「選べない」が最多に

リアルと推しは対立しない？ 8000人超のオタクが導き出した「選べない」という新たな恋愛のカタチ

「リアルの恋人と推し（キャラやアイドル）、どちらを優先するか」--そんな究極の問いに対する、現代オタクのリアルな本音が明らかになりました。

『第21回オタク川柳』応募者を対象に実施したアンケートで、8291人中40%がリアルの恋人と推し（キャラやアイドル）、どちらを優先するかについては「選べない」と回答。

推し優先（28%）やリアル恋人優先（32%）を上回り、トップに立ちました。

さらに「現在恋人はいますか？」という問いに対しては、三次元の恋人（14%）に迫る勢いで、二次元（11%）やAI（3%）を恋人とする声も寄せられています。

もはやリアルか推しかと天秤にかける時代は終わり、多様な価値観を“両立”させる新しい恋愛スタイルが、オタク文化から急速に広がり始めているのかもしれません。株式会社インターリンク調べ。

8,000人超が回答 第21回オタク川柳応募者向け「恋愛観アンケート」 ‟推しも恋人も尊い” 三次元・二次元・AIまで、多様化する“恋愛観”が明らかに

第21回オタク川柳投票受付は2月25日まで

上級者向け（使う人のあまりいない）の特殊な（微妙な）サービスを提供する、インターネットサービスプロバイダーの株式会社インターリンク(東京都豊島区、代表取締役：横山 正、以下 インターリンク)は、「第21回オタク川柳」応募者を対象に、恋愛事情に関するアンケートを実施しました。

本アンケートは川柳応募時に任意で回答を募ったもので、応募者8,000人超から回答が寄せられました。その結果、三次元・二次元・AIといった多様な“恋愛観”が見られるとともに、「リアルの恋人と推し（キャラやアイドル）、どちらを優先するか」という問いに対しては、“選べない”が最多回答（40％）となりました。

近年、恋愛のあり方が多様化する中、未婚者の約76%に恋人がいないという調査データ（※）もあります。

当社の「オタク川柳」応募者8,000人超への調査でも、同じく72%が「（三次元の）恋人はいない」と回答し、一見すると世間の潮流と一致しています。

生活スタイルや価値観が多様化する中、オタク層はリアルと推し（趣味）の間で揺れ動きながら、対立ではなく“両立”を志向する独自の価値観を築いていることが分かりました。

オタクだから恋愛に消極的というわけではなく、恋愛に加えて推し活など多様な価値を大切にする姿勢が広がっていることがうかがえます。

こうした価値観は、オタク文化の中でいち早く表現されてきたものともいえそうです。

■ 調査概要

調査対象：第21回オタク川柳応募者

調査方法：応募フォーム内アンケート（任意回答）

実施期間：2025年10月10日〜2026年1月12日

有効回答数：

・「現在恋人はいますか？」：8,289件

・「リアルの恋人と推し、どちらを優先？」：8,291件

※設問ごとに有効回答数は異なります。

■ 現在恋人はいますか？（有効回答8,289件）

三次元（リアル）の恋人がいる：14％（1,151件）

二次元の恋人がいる：11％（939件）

AIで生成した恋人がいる：3％（232件）

恋人はいない：72％（5,967件）

回答は自己認識によるものです。

■ リアルの恋人と推し、どちらを優先？（有効回答8,291件）

リアルの恋人を優先：32％（2,682件）

推しを優先：28％（2,274件）

選べない：40％（3,335件）

「恋人か、推しか」という二択に対し、“選べない”という回答が最多となりました。

