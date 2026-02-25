

資料 薬局

賃金・物価上昇の影響を受けている薬局の経営を支援するため、香川県が県内の約500の薬局に給付金を支給します。薬局の経営と従業員の処遇を改善するため、賃上げ支援と物価支援を行います。

賃上げ支援事業の対象は、2026年6月1日時点で診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の届け出を誓約し、休止や廃止しない香川県内の「保険薬局」です。チェーン店の店舗数によって、1店舗当たり7万円、10万5000円、14万5000円を支給します。2026年夏ごろに賃金改善報告書を香川県に提出します。

物価支援事業の対象は、休止や廃止しない香川県内の「保険薬局」です。チェーン店の店舗数によって、1店舗当たり5万円、7万5000円、8万5000円を支給します。

2月20日から3月19日まで、電子メールか郵送で香川県健康福祉部薬務課「薬局賃上げ・物価上昇支援給付金担当」に申請書を提出します。交付要綱と申請書は香川県のホームページからダウンロードします。

香川県は国の補助金を活用し、約1億2000万円の予算で支援事業を行います。

問い合わせは、香川県健康福祉部薬務課（電話087ｰ832ｰ3305）まで。