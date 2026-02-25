ÂÀÅÄ¸÷¤¬¼ÂÌ¾µó¤²Àä»¿¡ÖÈà½÷¤ÏÅ·ºÍ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÍÅÀº¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×ÈÖÁÈ¶¦±é¼ÔË«¤á¤Á¤®¤ê
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë¡¢ÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê61¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Æ±¼ïÌÜ¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤ÈÅÄÃæ¤ÏTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤Í¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¡£Èà½÷¤ÏÅ·ºÍ¡£¤¢¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡£ÍÅÀº¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÍÅÀº¤¬µð¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤â¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤ï¡¢¤¢¤Î»Ò¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£