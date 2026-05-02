◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）中谷は井上尚と視線を合わせた後突然、雄叫びを上げながら客席に向かってマッスルポーズを決めた。「たくさんのファンの前に立つと、エネルギーをより感じられる。しっかり悔いなく仕上げることができた」と感情をむき出しにした。身長8センチ差がある井上尚を見下ろすようにじっく