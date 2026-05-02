「なぜ？」と詰めても、「どうすれば？」と聞いても、部下は動きません。答えを持たない相手に必要なのは反省ではなく、次に取れる具体的な選択肢です。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リーダーの基本を本記事で紹介します。「どう