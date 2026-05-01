大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人選手3人が所属するドジャースが首位陥落の危機に陥っている。日本時間4月30日、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでマーリンズと対戦。先発マウンドに上がったタイラー・グラスノーが6回途中まで2失点の粘投を見せたが、打線の援護に恵まれず、2-3で接戦を落とし、マーリンズ相手に1勝2敗とまさかの負け越しを喫した。◆試合によって好不調の差が激しいドジャース打線ドジャース