Uber¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î90¡ó¤¬¶ÈÌ³¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤êAIÈÇCEO¤òºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎUber¤ä¿©ÉÊÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎUber Eats¤òÅ¸³«¤¹¤ëUber Technologies¤Î¥À¥é¡¦¥³¥¹¥í¥·¥ã¥ÒCEO¤¬¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬AIÈÇ¤Î»ä¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¿Íµ¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uber engineers built an AI version of their boss | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/02/24/uber-engineers-built-ai-version-of-boss-dara-khosrowshahi/
¥¤¥®¥ê¥¹¿Íµ¯¶È²È¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¡¼¥È¥ì¥Ã¥È»á¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦The Diary Of A CEO¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¿ÍÀ¸¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢À®¸ù¤ÎÈë·í¤òÃµµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£The Diary Of A CEO¤ÏApple Podcast¤äSpotify¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊThe Diary Of A CEO¤Ë¡¢Uber Technologies¤Î¥³¥¹¥í¥·¥ã¥ÒCEO¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö³º¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Uber CEO: I Have To Be Honest, AI Will Replace 9.4 Million Jobs At Uber! - YouTube
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¥³¥¹¥í¥·¥ã¥ÒCEO¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Dara AI(AI¥³¥¹¥í¥·¥ã¥ÒCEO)¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤ËDara AI¸þ¤±¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤Ë²¿¤«¤¬ÆÏ¤¯º¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¡¢¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤ÏDara AI¤ò»È¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬¼«¿È¤ÎAI¤òºîÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥í¥·¥ã¥ÒCEO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Uber Technologies¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¶ÈÌ³¤ÎÌó90¡ó¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ÎÌó30¡ó¤ÏAI¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥³¥¹¥í¥·¥ã¥ÒCEO¤Ï¡ÖAI¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ì¥ó¥¬¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë·úÃÛ²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAI¤Ï¸ÛÍÑ¤äÀ¸»ºÀ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥í¥·¥ã¥ÒCEO¤ÏAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç½¾¶È°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢AI¤¬¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£