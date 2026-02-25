ºòÇ¯ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý¤òÂàÃÄ¤·¤¿½ÕÆ£Þ«²ð¤¬Ä¹ÌîGaRons¤Ë¿·²ÃÆþ¡ª
¡¡23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÄ¹ÌîGaRons¤Ï¡¢½ÕÆ£Þ«²ð¡Ê27¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï22¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡½ÕÆ£¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¹°Á°¹©¶È¹â¹»½Ð¿È¡£Åì³¤Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÏÂçÆ±ÆÃ¼ì¹ÝÃÎÂ¿¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤Ë1¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÕÆ£¤Ïº£²ó¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂÎ©¶èÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤«¤é¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½ÕÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⬛︎ ½ÕÆ£Þ«²ð ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖV¥êー¥°¤Ç¤Þ¤¿¥Ð¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Áー¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×