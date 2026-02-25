¡Ú°ÙÂØ¡Û¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×°Ê¹ßµÞ³ÈÂç¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê
¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¶¤ËÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¤¬µÞ³ÈÂç¤Ø
¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°ú¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ëCFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê¼çÍ×5ÄÌ²ß¡á±ß¡¢¥æー¥í¡¢±Ñ¥Ý¥ó¥É¡¢²Ã¥É¥ë¡¢¹ë¥É¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë»î»»¤Ï¡¢1·î20Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¾®Éý¤ÊÇã¤¤±Û¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê±Û¤·¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¡¢2·î17Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï21ËüËç¤Þ¤ÇÇä¤ê±Û¤·¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
1·î23Æü¤Ë¡¢ÊÆÄÌ²ßÅö¶É¤ÏÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤È¶¨Ä´¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ø¤Î¤±¤óÀ©¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÅö¶É¤Ë¤è¤ë¼ÂºÝ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î¸å¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¥Çー¥¿¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¶¤ËÅêµ¡¶Ú¤ÏÊÆ¥É¥ëÇä¤ê³ÈÂç¤ËµÞÅ¾´¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×·÷¤ËÃ£¤·¤¿ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦¥æー¥íÇã¤¤
¤³¤Î¥Çー¥¿¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê±Û¤·¤Î20ËüËç°Ê¾å¤Ï¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×·÷¤À¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¶¤ËÅêµ¡¶Ú¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¤¬¤¿¤Ã¤¿1¥ö·î¤Ç¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×·÷¤ËÃ£¤¹¤ë¤Û¤ÉµÞ³ÈÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÌ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤¹¤Ç¤ËÊÆ¥É¥ë¡ÖÇä¤é¤ì²á¤®¡×·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2000Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤¿¤À¡¢ÂçÉý¤ÊÊÆ¥É¥ëÇä¤ê±Û¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê±Û¤·¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÇã¤¤±Û¤·¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥æー¥í¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï20ËüËç¶á¤¯¤Þ¤ÇÇã¤¤±Û¤·¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£·Ð¸³Åª¤Ë¤ÏÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦¥æー¥íÇã¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×·üÇ°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î¥æー¥í¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2010Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¹ë¥É¥ë¤ä±ß¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÇã¤¤Í¾ÃÏ¤¢¤ê¡áÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¤ÏÂ³¤¯¤Î¤«
¥æー¥í¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢ÂÐÊÆ¥É¥ë¤ÇÇã¤¤±Û¤·¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ë¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¹ë¥É¥ë¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤Ï¡¢2·î17Æü»þÅÀ¤Ç4ËüËç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¹ë¥É¥ëÇã¤¤¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î¹ë¥É¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2000Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤Ç¤Ï±ß¤Ï¤É¤¦¤«¡£Åêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï2·î17Æü¤ËÇã¤¤±Û¤·¤ËÅ¾¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¾®Éý¤ÊÇã¤¤±Û¤·¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡Ê¿ÞÉ½5»²¾È¡Ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹ë¥É¥ëÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¡¢±ßÇã¤¤¤¬¤½¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ú¿ÞÉ½5¡ÛCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2022Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹