頭がボーっとしたり、目鼻がムズムズしたり、花粉症の症状は人それぞれですが、理解のない人からは「集中力がたりない」なんて思われてしまうことも。30年以上前から花粉症に悩むイルカさんは、症状を逆手にとって、新たな仕事を開拓していったそうです。

3～4月は「花粉休み」と30年前に決めた訳

── シンガーソングライターとして半世紀以上のキャリアをもついっぽうで、絵本作家、着物のデザイン、さらには60代から母校・女子美術大学の客員教授として教壇に立つなど、活動はとどまるところを知りません。多くの人が守りに入る年齢を過ぎても、新しい扉を開けることができるのはなぜでしょう。

イルカさん：好きなことだから続けられるのはもちろんですが、「ムリをしないで休む」というメリハリが、もっとも大事なんじゃないかと思っているんです。ツアー中は生活のすべてを「ステージ中心」にして体力を温存する。その代わり、毎年3～4月は「花粉休み」としてお休みをいただくようにしています。花粉症がひどくて40代のころから、もう30年以上続けている習慣ですね。

──「花粉休み」とはユニークですね。ただ、30年以上前ですと、「体調が悪くても頑張るのが美徳」という時代でもありました。休むという選択に迷いはなかったですか？

イルカさん：たしかに「花粉くらいでなぜ休むんだ」とお叱りを受けることもありました。でも、もしもあのときムリして続けていたら、きっと心身のバランスを崩していたんじゃないかな。

春先は体調が不安定になる時期でもあって「今日、大丈夫かな…」と心配を抱えたままステージに立つのは、お客さまにも自分にもよくない。だから、思いきって休むことにしたんです。そのおかげでのどを守ることができ、75歳の今も歌い続けられています。やっぱりムリをしたらダメなんですよね。

弱点の「花粉症」機に広がった世界

── 歌手にとってのどの調子はまさに生命線です。花粉症とはどう向き合ってこられたのでしょう。

イルカさん：昔、春先に気持ちが落ち込む時期があって、漢方の先生に相談したら「それは花粉症の症状です」と言われたんです。そこから半年にわたる断食をしたり、いろいろなことをして体質改善に努めたのですが、やっぱり完全にはぬぐいきれなくて。

それなら「もうこの時期は休んじゃおう」と気持ちを切り替えました。でも、ボーッとしているだけだともったいないから、その時期にしかできないことをやろうと考えて、曲を作ったり、本を書いたり。毎年続けている着物の制作も、この時期に集中して取り組んでいますね。

絵本作家としても活動

── 春に休養する2か月間が、新しい創作の場になっているのですね。着物のデザインは、どのようなきっかけで始められたのですか。

イルカさん：夫（神部和夫氏）の親戚に呉服屋さんが多くて、「着物を着る機会が少なくなっている今、この世界を盛り上げるために協力してもらえませんか？」と、声をかけていただいたのがきっかけでした。

最初は「そんな専門的なことはできない」と、お断りしていました。でも、そのころ、絵本を描いていたので、「帯のデザインくらいならできるかもしれない」と気持ちも前向きになって挑戦することに。自作の絵本『まあるいいのち』の表紙を帯に描いてみたら、すごく楽しくて！すっかりその魅力にはまり、もう10年以上続けていますね。毎年3月になると、京都の工房へ1～2週間通いつめて年1作ずつ、着物と帯のデザインを手がけているんです。

長年パーソナリティを務める『イルカのミュージックハーモニー』（ニッポン放送）

── 弱点ともいえる花粉症をきっかけに新しい世界が広がるなんて、まさに逆転の発想ですね。

イルカさん：私はいつも、どんなことでもマイナスだけじゃなくて、必ずプラスの要素があると思っているんです。たとえ小さくても、そのプラスを見逃さずにつかむことが大事なんです。

花粉症になったおかげで「休む」というきっかけができて、日頃できなかったことに向き合えるようになった。多くの人はマイナスばかり見てしまうけれど、それではもったいないですよね。ほんのわずかでもプラスがあったら、そこをちょっとつまんでみる。小さなプラスに気づくだけで、気持ちが少し楽になるんです。

「花粉症」は体を立て直すきっかけだった

── 起きたことをプラスにとらえ直す。その柔らかい発想が、長く続けてこられた理由のひとつなんですね。

イルカさん：花粉症は身体にとってはつらいものですが、私にとっては「体を立て直すきっかけ」になったんです。あのときにムリを続けていたらのどを潰していたかもしれません。

だから、思いきって休んで、自分の体をちゃんとケアする方向に舵をきれた。そのころからお酒もやめましたし、生活のすべて「歌うこと」を中心に整えられるようになりました。私が仕事を頑張ると、当時、闘病中だった夫が本当に喜んでくれていたので、その期待に応えたい思いも強かったんです。

── 60歳からは母校・女子美術大学の客員教授として15年間、教壇に立ち続けていらっしゃいます。若い世代と向き合う時間は、イルカさんにどんな刺激を与えていますか？

イルカさん：年に一度、特別講義をやるんですが、私が教えるというよりは、今やっている活動を伝えています。この前は私の手描きの着物を実際に見てもらいました。音楽家の私がなぜ着物を作るのか。それは型にはまらず、自分が表現したいと思ったことに素直に向き合い、様々なことに挑戦してきたからなんです。それらを通して「今の君たちは、そのままでいいんだよ」と、将来のクリエイターたちに感じてもらえればと思っているんです。

みんな自分を信じて生きてほしいですね。昨年、女子美術大学が創立125周年を迎えた際には、同じく卒業生でハローキティの育ての親である山口裕子さんとタッグを組んで記念歌「天翔けるJOSHIBIちゃん」も作りました。世代を超えた新しい感性に触れるのは、私自身にとっても大きなエネルギーになります。

2025年度大村特別賞受賞。メディアを通じ女子美術大学の名を広めた功績が評価された

── 次世代にバトンを渡すことも、イルカさんにとって大切なライフワークなのですね。自然環境保護の分野でも、長年活動を続けていらっしゃいます。

イルカさん：2004年からIUCN（国際自然保護連合）の親善大使を務めています。生き物や自然への思いは私の表現の根幹にあるものです。デザインする着物のテーマも、「生物多様性」なんですよ。世界会議にその着物を着ていくと、海外の方も興味を持ってくださって、そこから会話が弾んだりします。

もともと子どものころから自然が好きで、もし音楽の道に進んでいなかったら、ジャングルや山奥で野生生物を調べる仕事をしていたでしょうね。こうした活動のすべてが、今の私の生きる力になっています。

取材・文：西尾英子 写真：イルカオフィス