ホワイトハウスで会談するトランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領。和平交渉を巡り激しい口論となった＝2025年2月（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は、イランによるペルシャ湾岸諸国の米軍基地への攻撃をロシアが支援した証拠があるのにトランプ米政権が無視していると主張した。米政権が「プーチン大統領を信用している。残念だ」と不満を示した。ポッド