わずか「1cc」の差が運命の分かれ道

2025年4月1日から、原付免許の制度が新しくなり「新基準原付」が登場したことで、SNSなどでは大きな話題となりました。

街なかでよく見かける125ccのバイクは、維持費が安く「原付二種」として高い人気を誇っています。しかし、どれほど性能がよくても、現在の日本のルールでは高速道路や自動車専用道路を走ることはできません。

高速道路や自動車専用道路は、原動機付自転車（原付）などの通行が禁止されており、125cc以下のバイク（原付一種・二種）は通行できません。

バイクの場合、高速道路を走れるのは125ccを超える区分（軽二輪以上）からです。具体的には125cc超〜250cc以下が軽二輪、250cc超が小型二輪となります。

つまり、わずか「1cc」の差が、高速道路に入れるかどうかの大きな境界線となっているのです。

新制度では、総排気量が50cc超125cc以下でも、最高出力を4.0kW以下に制御した車両を、従来の原付一種と同じ区分として扱う仕組みが設けられました。

新基準原付は原付一種として扱われるため、最高速度30km/h制限や2人乗り禁止、2段階右折など、従来の原付一種と同じ交通ルールが適用されます。したがって、当然ながら高速道路を走ることはできません。

安全を支える「加速余力」と誤進入の対処法

125ccでも十分スピードは出るのに、と不思議に思う人もいるかもしれません。しかし、設計上はスピードが出せても、そのことと安全に走り続けられることは別の問題として考えられています。



自動車専用道の標識。原付の通行は禁止されている（画像：写真AC）。



高速道路では、周囲のクルマとの速度差や、いざというときの「加速余力」の小ささが課題になり得るとされています。

この“余力”とは、追い越しをするときなどに、さらに加速できるパワーの蓄えのことです。

また、125ccクラスは車体が軽量なモデルが多いため、大型トラックが横を通り過ぎる際の風圧や、橋の上での横風によって車体が振られやすいといった不安の声も、SNSなどでは見られます。

ただ、ワンクラス上の軽二輪とそれほど車体サイズが変わらないからか、うっかり間違えて高速道路に入ってしまうトラブルが絶えません。首都高速道路では、原付や自転車などの誤進入・立入が年間400件程度発生しているとして注意喚起がおこなわれています。

もし間違えて入ってしまったら、絶対にUターンや逆走をしてはいけません。パニックになりがちですが、これらは最も危険な行為とされています。

ハザードランプを点けて路肩や非常駐車帯に停車し、ガードレールの外側など安全な場所に避難してください。

そのうえで、速やかに道路緊急ダイヤルの「#9910」または110番に連絡し、指示を待つのが基本です。

ちなみに、首都高をはじめとした高速道路を125ccクラスが走ることはできませんが、NEXCO東日本が管理する有料道路「横浜新道」のおおよそ南半分、今井ICから戸塚終点までは125ccでも走行可能です。一方、今井ICから第三京浜道路に接続する三ッ沢JCTまでの北半分は「自動車専用道路」のため通行禁止です。ここも誤進入が多いポイントなので注意しましょう。

同様に京奈和自動車道の城陽ICから田辺北ICまでの区間（新木津川大橋）も、一見すると高速道路のようですが、一般有料道路（現在は無料開放中）扱いのため、原付一種・二種も走れます。

このように、高速道路や自動車専用道路と同様に思える高規格な道路であっても、区間によって走れたり走れなかったりとルールが異なる場合があります。ナビの設定や標識をよく確認し、思い込みで判断しないことが大切です。