「日プ新世界」練習生同士で咄嗟のトラブルに対応 グローバルな連携プレー見せる
【モデルプレス＝2026/02/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日〜Leminoにて独占配信）の参加者が2月24日、都内で開催された記者発表会に出席。練習生同士で助け合う場面があった。
【写真】「日プ」新シリーズ、練習生全員の集合写真
発表会では、司会から練習生への質問を行うコーナーも実施。まずテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」センターを務めたYURA（安部結蘭）が、自分の強みについて問われると「根性です！誰よりも努力をし続けた結果テーマソングセンターを勝ち取ることができたからです」と堂々と回答した。
プロデューサー、トレーナー陣からの心に残った言葉についての質問には、ISSA（柳谷伊冴）が、SEKAIプロデューサーのチェ・スヨン（少女時代）からの言葉として「自分を愛さなければ他の人にも愛されない」と挙げ、JUNGUK（シン・ジョンウク）はダンストレーナーの仲宗根梨乃からの言葉として「視野が狭いからもっと広く見ろ」といったメッセージが印象的だと振り返った。
プロデューサー、トレーナー陣に伝えたいことを振られたアメリカ・ロサンゼルス出身のARCHER（アーチャー・ウイ）は日本語がすぐに出てこず、英語で話すことに。通訳がいないことから司会を務めた久代萌美アナウンサーが練習生の中から翻訳できるメンバーを募ると、カナダ・トロント出身のシン・ジョンウクが手を挙げ「これまでの合宿でトレーナーさんたちから学んだことがいっぱいあって感謝の気持ちがあります。その中で最も役に立ったことが『曲をもっと感じろ』という言葉です」と素早く通訳してみせ、グローバルな練習生たちの連携が早速垣間見えた。
今回の発表会では3つの解禁事項があり、まず今シーズンのデビューグループは日韓同時デビューすることが決定。デビューメンバーが決定するファイナルは6月6日に日本テレビ系にて生放送、Leminoにて生配信される。そして、38人の練習生候補から練習生に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施済みだが、どの参加者が練習生に選ばれたかは3月26日の初回放送にて明らかになるという。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日プ」新シリーズ、練習生全員の集合写真
◆「日プ新世界」練習生同士で助け合い
発表会では、司会から練習生への質問を行うコーナーも実施。まずテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」センターを務めたYURA（安部結蘭）が、自分の強みについて問われると「根性です！誰よりも努力をし続けた結果テーマソングセンターを勝ち取ることができたからです」と堂々と回答した。
プロデューサー、トレーナー陣に伝えたいことを振られたアメリカ・ロサンゼルス出身のARCHER（アーチャー・ウイ）は日本語がすぐに出てこず、英語で話すことに。通訳がいないことから司会を務めた久代萌美アナウンサーが練習生の中から翻訳できるメンバーを募ると、カナダ・トロント出身のシン・ジョンウクが手を挙げ「これまでの合宿でトレーナーさんたちから学んだことがいっぱいあって感謝の気持ちがあります。その中で最も役に立ったことが『曲をもっと感じろ』という言葉です」と素早く通訳してみせ、グローバルな練習生たちの連携が早速垣間見えた。
◆「日プ新世界」誕生グループは日韓同時デビューへ
今回の発表会では3つの解禁事項があり、まず今シーズンのデビューグループは日韓同時デビューすることが決定。デビューメンバーが決定するファイナルは6月6日に日本テレビ系にて生放送、Leminoにて生配信される。そして、38人の練習生候補から練習生に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施済みだが、どの参加者が練習生に選ばれたかは3月26日の初回放送にて明らかになるという。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】