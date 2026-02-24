TWICEジヒョ、チューブトップ姿で美腹筋披露「女神」「憧れボディ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が2月23日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
ジヒョは、黒を基調としたシックな落ち着いた空間で、腹筋ラインの入った引き締まったウエストが際立つ黒いチューブトップに白のローライズデニムを合わせたコーディネートを披露。カメラに目線を送ってクールな表情を公開している。他にもライブ衣装と思われる華やかな白のセットアップ姿や、雪降る街角を歩いている後ろ姿など複数の写真を投稿している。
この投稿には「スタイル完璧」「腹筋すごい」「かっこよすぎる」「女神」「憧れボディ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
