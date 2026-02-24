この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ【決算解説】」が「【驚愕】借金が『実質0円』のJAL。ANAの決算書と比較して分かった『航空2社の本当の姿』」と題した動画を公開した。国内航空2強の決算書を比較分析した結果、ANAホールディングスが規模の拡大を追求する一方で、日本航空（JAL）は「実質無借金」という驚異的な財務体質を築いていることが明らかになった。



動画ではまず、両社の規模の違いについて解説されている。2025年3月期の第3四半期決算において、ANAの売上高は2兆2,618億円、従業員数は約4万4,000人であるのに対し、JALは売上高1兆8,440億円、従業員数約3万8,000人と、規模の面ではANAがJALを上回る。しかし、「稼ぐ効率」を示す営業利益率では、JALが約9.3%とANAの8.7%を上回り、高収益体質であることが示された。



この利益率の差を生む要因として、動画では「マイル事業」と「LCC（格安航空会社）戦略」の扱いの違いを指摘する。JALは利益率約19%を誇る「マイル・金融・コマース」を非航空事業として別セグメントで管理し、その収益性の高さを可視化している。また、LCC事業においても、JALはZIPAIRなどを独立した高収益セグメント（利益率約11%）として開示している一方、ANAは主力LCCのPeachを航空事業全体に統合しているため、その構造が見えにくいという特徴がある。



解説の核心となるのが、両社の財務安全性の違いだ。動画終盤で示された「D/Eレシオ（負債資本倍率）」において、ANAが1.2倍であるのに対し、JALはなんと「0.0倍」という数値を記録した。これは、有利子負債と同等以上の現預金を保有していることを意味し、実質的な「無借金経営」であると解説されている。過去の経営破綻の教訓から手元資金を厚くし、盤石な財務基盤を築いたJALと、借入を活用して積極的な投資と拡大を図るANA。動画は、同じ航空会社でもその経営戦略は対照的であると結論付けた。