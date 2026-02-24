【すき家】「牛カルビ焼肉丼」を今年も販売 特製だれを絡めた牛カルビを店内焼き上げ
牛丼チェーンのすき家は、3月3日(火)9時から「牛カルビ焼肉丼」を販売する。にんにくの旨みとリンゴの甘みが詰まった特製だれを絡めた牛カルビを、注文ごとに店内で焼き上げて提供する。
価格は並盛750円(税込)。販売終了時期は未定、全国1,849店舗で販売予定。〈牛カルビの旨みたっぷりのジューシーな味わい〉
「牛カルビ焼肉丼」は、ジューシーな牛カルビに特製だれを絡め、ごはんが進む味わいに仕上げた期間限定商品。あわせて、旨辛なキムチを合わせた「キムチ牛カルビ焼肉丼」、青ねぎとたまごを組み合わせた「ねぎ玉牛カルビ焼肉丼」、チーズをのせた「とろ〜り3種のチーズ牛カルビ焼肉丼」、にんにくを効かせた「にんにく牛カルビ焼肉丼」などのバリエーション商品も同時に販売する。また、メイン商品と一緒に楽しめる「牛カルビ焼肉皿」も用意する。
【ラインアップ５種】「牛カルビ焼肉丼」、「キムチ牛カルビ焼肉丼」、「ねぎ玉牛カルビ焼肉丼」、「とろ〜り3種のチーズ牛カルビ焼肉丼」、「にんにく牛カルビ焼肉丼」の画像はこちら〈ラインアップ一覧(各税込)〉
◆牛カルビ焼肉丼
並盛 750円
ごはん大盛 800円
特盛 1,150円
◆キムチ牛カルビ焼肉丼
並盛 960円
ごはん大盛 1,010円
特盛 1,360円
◆ねぎ玉牛カルビ焼肉丼
並盛 960円
ごはん大盛 1,010円
特盛 1,360円
◆とろ〜り3種のチーズ牛カルビ焼肉丼
並盛 960円
ごはん大盛 1,010円
特盛 1,360円
◆にんにく牛カルビ焼肉丼
並盛 820円
ごはん大盛 870円
特盛 1,220円
◆牛カルビ焼肉皿
並盛 650円
2倍盛 1,050円