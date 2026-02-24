タレントのつるの剛士(50)が24日、自身のインスタグラムを更新。俳優の照英(51)に肩車される仲良しショットを公開した。



【写真】2人合わせて101歳!無邪気にはしゃぐヒーローコンビ

「ギンガブルーに肩車されるウルトラマンダイナ。二人合わせて101歳 照英ちゃんに会うとなぜか肩車されたくなる」とつづり、満開の花の咲く公園で照英に肩車され、ウルトラマンダイナの必殺技「ソルジェント光線」のポーズを笑顔で決めている写真を投稿。両手を広げたまま、178センチのつるのを軽々担いでいる照英の身体能力も驚きだ。



つるのは「ウルトラマンダイナ」、照英も「星獣戦隊ギンガマン」のギンガブルー役という特撮ヒーロー出身同士。ともに釣りが趣味で、福島県の水産業応援番組「ふくしま水産ヒーローズ」などで共演している。昨年1月16日の「ヒーローの日」にも肩車2ショットで仲の良さを披露していた。



楽しげな2人の姿にファンからは「ウルトラマンとスーパー戦隊のコラボレーション」「安心感のある照英さんの肩車」「楽しそうで素敵な笑顔」「偉大な銀河を駆け抜ける永遠ヒーロー」「最強な2人」「見てる人達をも幸せな気持ちにして下さいます」「ウルトラマンダイナギンガタイプ」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）