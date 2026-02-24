弘中綾香アナ、「Mステ」が「今1番やりたい番組」

テレビ朝日の弘中綾香アナ（35歳）が、2月23日に放送されたバラエティ番組「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（テレビ朝日系）に出演。「ミュージックステーション」が「今1番やりたい番組ですね」と語った。



弘中アナが東京・浅草をロケしながらクイズを出していく中で、お餅をつきながら願い事を10個言うのがルールという店で、弘中アナが餅つきをしながら願い事を言うこととなった。



弘中アナは「風邪引かない」「旅行行きたい」「めっちゃ遊びたい」といった願い事を言うが、その映像を見たみなみかわらは「テレビ用やな」と批判。ただ、弘中アナによると「Mステ復帰」はしたいそうで、「今1番やりたい番組ですね。1番楽しい」と語った。