逆から見ても顔に見える！油性ペンで直接顔に描かれた逆さ絵がSNSで話題になっている。



【写真】顔を反対側から見てみると……全貌を見る

投稿したのは、イラストレーターの秋本ゆう也さん。髪の毛と眉毛を剃り、ヒゲを生やした秋本さんの顔に、同じくイラストレーターとして活躍する奥さんが、上下逆さまにしても顔に見えるよう落書きをしたそう。



秋本さんが瞬きや喋るたび二つの顔の表情が変わり、ネット民が爆笑。さらに落書きされたパパを見た娘さんが「ダメ〜！」と注意する様子も可愛く、中毒のように再生する人が続出している。描かれた本人の、秋本ゆう也さんに、描かれた経緯など話を聞いた。



――どんな経緯で顔に絵を描かれたんですか？



秋本：スレッズで妻が私の写真や普段の様子などをアップしており、結構コメントが付いてるんです。「千と千尋に出てきた緑の顔だけの人ですか？」とか「部族のお守りですか？」など好き勝手コメントされているのですが、その中に「逆さまにしても顔に見えそう」というコメントがたびたび投稿されていました。それを見た妻が「顔描いてみよう」と実行しました。



私がリビングでくつろいでいたところ、マジックを持った妻が「ちょっと動かないでねー」と近づいてきて、勝手に描かれました。妻は結婚前から、私が会社に着ていく白のトレーナーに私の似顔絵を勝手に描いたり色々ないたずらをするので特に気にしていません。



――ダメ！と言っている子どもさんの声もかわいいです。



秋本：2歳と3歳の姉妹がいるのですが、声の主は3歳の長女。娘たちには普段から「マジックで落書きしちゃだめだよ」と教えているので、妻が私に落書きしていることを「ダメなこと」として、注意してくれています。「だめだよ。マーマ！」と言っていました。次女は微笑んで見ていました。



――絵の上手さが、イラストレーターの奥様ならではだと感じました。



秋本：眉毛の位置です。私は普段から眉毛は全剃りなのですが、逆側から描くときは眉毛をしっかり描く事によって、顔らしい顔に仕上がっていると思います。



また撮っている確度に合わせて鼻を鼻の穴が見えるやや下から見た確度で描かれているので、顔として錯覚しやすい仕上がりになっています。非常にいい仕上がりで、まさに匠の技ですね。と今無理やり考えてみましたが、特に思ってません。マッキーの揮発性が目に沁みました。



――洗って落としたあとのご家族の反応は？



秋本：何も。リビングに戻ると、みんなでウルトラマンを見ていました。妻から「お湯使ったらガスのスイッチ切ってね」と言われました。



◇ ◇



SNSでは「奥さんのセンス凄い」「おでこで喋ってるぞ！」「絵の完成度すごい」「「芸術の域」一時停止すると色んな表情が楽しめる」「ちびまる子ちゃんのキャラにいそう」などの反響が集まった。イラストレーター家族のいたずら、クオリティの高さに驚く話題だった。なお、油性マジックはお湯ですんなり落ちたそうだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）