「みゃーみゃー」と鳴きながら、飼い主の足を登っていく元気な子猫たちの様子を収めた動画がYouTubeチャンネル「ThePlayground777」で公開。視聴者から「こんな攻撃なら毎日されたい！」「かわいすぎて心が溶けそう……」といった声が続出しています。

【えっ！】かわいさ、もんぜつ級！ モフモフの大行列！ 「スパイダーニャン」たちがコレ！

動画は、おそろいの茶色い毛並みをした子猫たちが、「みゃーみゃー」と鳴きながら飼い主の足元に集まってくるシーンからスタート。

1匹の子猫が、飼い主の足に小さな爪をかけて登ってきました。「えっほ、えっほ！ 上まで登るニャ！」と聞こえてきそう。必死な姿に、胸がキュンキュンします。

ふと見ると、もう片方の足にも別の子猫がよじ登ってきています。すると、「みんなで登るニャー！」と声を合わせるように、次々と足に飛びつく子猫たち。あっという間に両足は子猫でいっぱいになりました。癒やしの「モフモフ大行列」の完成です。

子猫を抱っこして降ろす飼い主。しかし、次から次へと子猫たちは登ってきます。「みんなで順番こニャ！」とばかりに終わらない“子猫リレー”。このかわいい行列は一体いつまで続くのでしょう。飼い主の「ははは！」という笑い声が、ちょっぴり困って、でも幸せそうに響いていました。

動画のコメント欄には「スパイダーマンみたい！」「いや、スパイダーニャンだ！」といった声や、「これが幸せってやつか…」という声も寄せられていました。印象的だったのは、終始鳴き続ける子猫たちの声。モフモフ大行列と子猫たちの大合唱をぜひチェックしてみてください。