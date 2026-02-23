春の装いを格上げ。大人に似合う、機能美と遊び心を兼ね備えた【洗練ブラウンバッグ】

2026年春、バッグ選びで注目したいのは、実用性とトレンド感を両立したブラウンカラー。トートからバックパック、サブバッグまで装いに深みと抜け感を与える名品が揃いました。

【ファーストハンド】リボンの魔法で、日常を軽やかに演出する大容量トートバッグ

「別注 ムスビリボン トートバッグ」\12,100【アウトドア プロダクツ】

【アウトドアプロダクツ】とタッグを組んだ【ファーストハンド】限定のスペシャルなトートバッグ。ハンドルのリボン結びにより、スポーティーな素材感にフェミニンなエッセンスが加わり、大人可愛いバランスに。底マチが広く、A4サイズもしっかり収まる大容量。柔らかな素材に加え、ハンドルを太めにすることで、長時間の肩掛けでも疲れにくいよう配慮されています。

【レイ ビームス】艶やかな質感が導く、都会のモード。洗練の2WAYワンハンドルバッグ

「2Way ワンハンドル BAG」\11,000

シンプルなフォルムに、上品な光沢を放つ素材感が目を惹くバッグは、ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても楽しめる2WAYタイプ。艶やかなテクスチャーが都会的なだけでなく、ジップ開閉で、荷物の出し入れがしやすく、スマートフォンやミニウォレットなど必要な小物がすっきりと収まる計算されたサイズ感です。

【シップス】コーデにスパイスを。大人が持ちたいアニマル柄のサブバッグ

「アニマル トート バッグ」\6,600【ウーア】※2026年2月下旬発売予定

毎シーズン高い人気を誇る【ウーア】のトートバッグに、待望のアニマルプリント柄が仲間入り。派手になりがちなアニマル柄を、落ち着いたトーンで表現することで、大人のデイリースタイルになじむデザインに。A4サイズがしっかりと収まるサイズ感。

【ビームス ボーイ】日常を軽やかに彩る【ザ・ノース・フェイス パープルレーベル】の別注バックパック

「Mountain Wind Backpack」\25,300【ザ・ノース・フェイス パープルレーベル】

【ザ・ノース・フェイス パープルレーベル】に【ビームス ボーイ】が別注したバッグパックが登場。インラインのモデルを一回り小さくし、デイリーサイズに。底面ポケットを省き、シルエットをよりすっきりと都会的な印象にアップデート。【ビームス ボーイ】のシーズンテーマに合わせ、1から色出しを行った完全な特別仕様のカラーリングを採用しています。

【ファーストハンド】軽やかに弾む【アウトドア プロダクツ】別注バイカラーリュック

「別注 配色デザイン ミニリュック」\12,650【アウトドア プロダクツ】

【アウトドアプロダクツ】と【ファーストハンド】がタッグを組んだミニリュック。ややコンパクトな設計にすることでボリュームを抑え、女性でも使いやすい絶妙なバランスに。フロントポケットに加え、サイドポケットも完備。コンパクトながら実用性は抜群です。

【ロデスコ】抜け感で魅せる、春夏の相棒。機能美を詰め込んだパンチングトートバッグ

「ポーチ付パンチングミドルトートバッグ」\7,700

メッシュのようなパンチングデザインが目を惹く、デザイン性の高いトートバッグ。涼しげな風合いで、春～夏のお出かけにぴったり。バッグ内部にはオープンポケットとファスナーポケットを完備し、取り外し可能なミニポーチがセットになり、整理整頓も簡単。長めのハンドルで肩掛けがしやすく、ストレスなく持ち歩けます。

【ビームス ボーイ】使い込むほどに愛着が湧く。経年変化を楽しむペイシェントバッグ

「ボーダー カットソー ペイシェントバッグ L」【N,P,E】\15,400※2026年4月上旬発売予定

2000年代頃の太ピッチボーダーTシャツから着想を得て誕生したバッグ。カットソー素材に薄くラバープリントを施すことで、下地がうっすらと透けるユーズド風の表情に仕上げています。くたっとした落ち感のある、軽量で柔らかなカットソー素材に施されたプリントは、使用を重ねることでひび割れが入り、自分だけのヴィンテージ感へと進化します。本来は別売りのストラップが、【ビームス ボーイ】ではセットで用意されています。

毎日使うものだからこそ、機能性はもちろん、持つだけで気分が上がるデザインを選びたいもの。春の柔らかな日差しに映えるブラウンのバッグを相棒に、自分らしい洗練された軽やかなスタイルを楽しんで。

※価格はすべて税込みです