（台北中央社）情報機関、国家安全局の蔡明彦（さいめいげん）局長は8日、立法院（国会）外交・国防委員会で中国による対台湾浸透工作の状況について報告した。浸透対象に明らかな変化があり、機密情報に接触しやすい中級士官から、下士官・兵士にまで広がっていると述べた。蔡氏は、中国側の動きには三つの特徴があると指摘。1点目は「システマティック」で、中国が国家安全や情報工作、統一戦線工作のシステムを統合し、非常に緻