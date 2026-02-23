撮影◎Kosuke Ito

King Gnuによる、バンド史上最多である16都市31公演を巡る＜King Gnu CEN＋RAL Tour 2026＞が2月21日（土）、22日（日）より仙台公演（宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ）を皮切りにスタートした。

◆ライブ写真

本ツアーは2019年から7年振りの開催となる高松・広島や、初開催となる新潟・バンコク・香港をはじめ、バンドとして新たな規模感を感じさせるツアーとなっており、さらには初のセンターステージでの公演でもあり、バンドとしての新境地への挑戦もうかがえる。既に追加公演を除く国内全20公演は全席Sold Outしている。

また、King Gnuは新曲「AIZO」を1月9日（金）にリリース、2月11日（水）よりCDパッケージも販売開始となっている。

「AIZO」はTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。配信リリース初日に国内ストリーミング数合計300万回を達成し、リリース後1週間あまりで各種デイリー・週間チャートで合計76冠を達成した。さらに、米ビルボードが発表するグローバルチャート”Billboard Global 200”では初登場30位となり、バンドとしては「SPECIALZ」に続き2曲目のトップ50圏内チャートインとなった。

先日発売されたCDパッケージは全3形態での発売となり、【期間生産限定盤】は『呪術廻戦』原作者 芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ。【初回生産限定盤】は「KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION」のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された、豪華な7インチ特殊パッケージ仕様となっている。

【期間生産限定盤】、【初回生産限定盤】、【通常盤】の3形態のいずれにも、＜King Gnu CEN+RAL Tour 2026＞追加公演のチケット先行抽選に応募できるシリアルコードが封入されている。

■＜King Gnu CEN+RAL Tour 2026＞

2026年

2/21(土) 仙台 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ Open 17:00 / Start 18:00

2/22(日) 仙台 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ Open 16:00 / Start 17:00

3/03(火) 大阪 大阪城ホール Open 17:00 / Start 18:30

3/04(水) 大阪 大阪城ホール Open 17:00 / Start 18:30

3/11(水) 高松 あなぶきアリーナ香川 Open 17:30 / Start 18:30

3/12(木) 高松 あなぶきアリーナ香川 Open 17:30 / Start 18:30

3/18(水) 東京 有明アリーナ Open 17:30 / Start 18:30

3/19(木) 東京 有明アリーナ Open 17:30 / Start 18:30

3/28(土) 名古屋 ポートメッセなごや 第1展示館 Open 16:30 / Start 18:00

3/29(日) 名古屋 ポートメッセなごや 第1展示館 Open 15:30 / Start 17:00

4/04(土) 広島 広島グリーンアリーナ Open 16:45 / Start 18:00

4/05(日) 広島 広島グリーンアリーナ Open 15:45 / Start 17:00

4/14(火) 千葉 LaLa arena TOKYO-BAY Open 17:30 / Start 18:30

4/15(水) 千葉 LaLa arena TOKYO-BAY Open 17:30 / Start 18:30

4/21(火) 福岡 マリンメッセ福岡 A館 Open 17:15 / Start 18:30

4/22(水) 福岡 マリンメッセ福岡 A館 Open 17:15 / Start 18:30

5/01(金) 札幌 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ Open 17:15 / Start 18:30

5/02(土) 札幌 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ Open 15:45 / Start 17:00

5/09(土) 新潟 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター Open 16:45 / Start 18:00

5/10(日) 新潟 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター Open 15:45 / Start 17:00

5/23(土) バンコク One Bangkok Forum Open / Start：TBA

5/29(金) 香港 AsiaWorld-Arena Open / Start：TBA

5/30(土) 香港 AsiaWorld-Arena Open / Start：TBA

6/06(土) 台北 Taipei Arena Open / Start：TBA

6/07(日) 台北 Taipei Arena Open / Start：TBA

6/13(土) 上海 TBA Open / Start：TBA

6/14(日) 上海 TBA Open / Start：TBA

6/20(土) ソウル KSPO DOME Open / Start：TBA

6/21(日) ソウル KSPO DOME Open / Start：TBA

▼追加公演▼

7/14(火) 横浜 横浜アリーナ Open 17:30 / Start 18:30

7/15(水) 横浜 横浜アリーナ Open 17:30 / Start 18:30 「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」特設サイト

https://clubgnu.com/central_tour2026/ ＜主催・企画＞

ソニー・ミュージックレーベルズ

＜制作＞

HOT STUFF PRESENTS

＜特別協賛＞

サントリー オールフリー ＜チケット料金＞

【国内公演】

アリーナスタンディング \16,000(入場整理番号付き/税込)

スタンド指定席 \14,000(全席指定/税込)

スタンド後方立見 \13,000(税込) ※一部公演のみ ※本ツアーはセンターステージでの公演を予定しています。

ステージセットの構造上、一部演出・及び出演者が見えづらい可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※未就学児入場不可。小学生以上はチケットが必要。

※＜アリーナスタンディング＞は整理番号付きとなります。

※会場によっては＜アリーナスタンディング＞は「ブロック指定」となります。

※チケットのお申込み、その他注意事項は「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」特設サイトにてご確認ください。 <シリアルコードを使用しての応募に関する注意事項>

「CDシリアルコード」は、「CD購入者且つCLUB GNU会員限定最速先行受付」、「CD購入者先行受付」のいずれの先行受付にも有効です。

お買い上げいただいたお客様のCD商品1枚に対し、1つのシリアルコードが付与されるものです。他の方への情報提供は絶対におやめください。

「CDシリアルコード」は、お申し込み・当落確認を含む受付サイト利用の際に必要となりますので、ご自身で大切に保管してください。紛失されてもお調べすることはできませんので、ご注意ください。

1シリアルにつき各公演1回ずつお申し込みが可能です。(お一人様1公演につき2枚まで)。

席種は同一公演内で、複数席種を選択希望いただけます。詳細はお申し込み時に、受付ページでご確認ください。

チケットは全てローチケ電子チケット(スマートフォン限定/アプリダウンロード必要)となります。必ずお申し込み前に、お持ちのスマートフォンが「ローチケ電子チケット」アプリ動作機種・推奨環境に該当しているかローチケWEBサイト等でお確かめください。

その他それぞれの受付サイト内の注意事項を必ずご確認のうえ、お申し込みください。 ＜追加公演「CD購入者且つCLUB GNU会員限定最速先行受付」(抽選)＞

・受付期間：2/11(水・祝)18:00-2/23(月・祝)23:59

※お申込み者がCLUB GNU会員の方で且つ「AIZO」CD購入者限定の先行受付です。

※「AIZO」封入チラシに記載されているCDシリアルコードが必要となります

※受付期間中にCLUB GNUにご入会いただいた方も「CD購入者且つCLUB GNU会員限 定最速先行受付」にお申し込みいただけます。

※コンビニ・銀行振込（3カ月・6カ月）をお選びいただいた場合、ご入金から会員登録完了までに最大1日程度かかる場合がございます。CLUB GNUから送信される入金確認のご連絡メールを受信後、お申し込みいただけます。

※同行者はCLUB GNU会員以外の方でもお申し込み可能です。

※同行者はCD購入の有無を問わずお申し込み可能です。 ＜追加公演「CLUB GNU」先行受付(抽選)＞

受付期間：3/5(木)18:00-3/16(月)23:59 ＜追加公演「CD購入者先行受付」(抽選)＞

受付期間：3/27(金)18:00-4/6(月)23:59

※「AIZO」封入チラシに記載されているCDシリアルコードが必要となります

※当CD購入者限定の先行になります。

※同行者はCD購入の有無を問わずお申し込み可能です。

◾️シングル「AIZO」 期間生産限定盤／©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 通常盤／配信 2026年2月11日（水）CD発売

予約：https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single ▼2026年1月9日（金）先行配信

配信：https://kinggnu.lnk.to/AIZO ▼商品形態

○期間生産限定盤：BVCL-1516〜1517／3,500円（税込）

芥見下々描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ

［CD］

AIZO

SPECIALZ (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

一途 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

逆夢 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

※特典に使用可能なシリアルコード入り ○初回生産限定盤：BVCL-1513〜1514／4,800円（税込）

収録内容：CD1枚＋Blu-ray1枚

［CD］

AIZO

［Blu-ray］KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION

):阿修羅:(

Flash!!!

あなたは蜃気楼

ねっこ

Hitman

Prayer X

Tokyo Rendez-Vous

SPECIALZ

一途

MASCARA

SUNNY SIDE UP

雨燦々

※特典に使用可能なシリアルコード入り ○通常盤：BVCL-1515／1,500円（税込）

収録内容：CD1枚

［CD］

AIZO

SPECIALZ (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

一途 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

逆夢 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

※特典に使用可能なシリアルコード入り ▼期間生産限定盤 店舗別特典内容

・全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルB2ポスター（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

詳細：https://kinggnu.jp/shoplist/260211/ ▼初回生産限定盤／通常盤 店舗別特典内容

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

対象店舗：https://kinggnu.jp/shoplist/260211-2/

