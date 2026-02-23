この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「三井住友Olive」意外と知らない裏技と落とし穴 最強の使い方は「フレキシブルに使わない」こと？

YouTubeチャンネル「家計の味方」が「三井住友Oliveの裏技12選・落とし穴10選・最適な使い方を紹介！フレキシブルに使わないようにしよう！【PR】」と題した動画を公開した。動画では、三井住友カードと三井住友銀行の機能が一体となった「Oliveフレキシブルペイ」の複雑な仕組みを紐解き、メリットを最大化しつつデメリットを回避する具体的な運用方法を解説している。



「Olive」は、クレジットカード、デビットカード、キャッシュカード、ポイント払いなど5つの機能を1枚に集約したサービスだ。動画によると、最大のメリットは対象のコンビニ・飲食店で最大20%のポイント還元が狙える点にある。特に「選べる特典」を活用し、給与・年金受取（または2ヶ月連続3万円以上の被振込）を設定するだけで毎月200ポイントが得られる点は、ハードルが低く再現性が高い裏技として紹介された。また、定額自動入金サービスなどを組み合わせることで、手数料無料で資金移動を行いながらポイントを獲得する手法も詳しく語られている。

一方で、動画は「落とし穴」についても詳細に言及している。引き落とし口座が三井住友銀行に限定される点や、カードのランク変更時に一度解約が必要になる仕様は、利便性を損なう可能性がある。特に注意が必要なのが、サービス名にもある「フレキシブル」な支払いモードの切り替えだ。iD決済は設定に関わらず強制的にデビット払いになる仕様や、ネット決済のタイミングによって意図しないモードで決済されてしまうリスクがあり、管理が煩雑になりがちだと指摘された。



こうした複雑さを踏まえ、動画では「できるだけフレキシブルに使わずに、1つの支払いモードに固定した方が良い」と結論付けている。具体的には、三井住友カード（NL）をメインカードとし、Oliveはサブとしてポイント払いやデビットモード専用にする、あるいはOliveの上位カードを契約して「クレジットモード」に固定運用するといった方法が推奨された。多機能ゆえの落とし穴を理解し、あえて機能を絞って使うことが、このサービスを使いこなす鍵となるようだ。