３年連続昇格の栃木CにJ２の洗礼。田中パウロ淳一は開幕３連敗も前を向く「もともと上手くいくとは思っていない」
［J２・J３百年構想リーグEAST-A第３節］横浜FC ５−１ 栃木C／２月22日／ニッパツ三ツ沢球技場
２月22日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグEAST-A第３節、横浜FCのホームに乗り込んだ栃木シティは１−５で敗れた。
ベガルタ仙台との開幕戦は１−４、ブラウブリッツ秋田との第２節は０−１。そして横浜FCに敗れて開幕３連敗。栃木Cの総得点数はわずか２で、総失点数は暫定ながらEAST-Aグループワーストの10失点を喫している。
2023年に関東１部リーグを２位でJFL昇格を果たしてから、J３、J２と３年連続昇格の快挙を成し遂げてきた栃木Cだったが、J２勢７チーム、J３勢３チームで構成されるEAST-Aグループの開幕からの３試合は、J２の洗礼を浴びる形となった。
横浜FC戦の試合後、栃木Cの田中パウロ淳一は悔しさを滲ませる。
「今までは練習試合もJ３が多かったので、あまり困らなかったんですけど、（開幕から）やっているのは全部J２で、今ここで負けないと出てこないような課題ばかり。上手くいかないこともあるけど、相手のクオリティが上がったことは頭に入れてやっていかないといけない」
ただ、経験豊富な32歳のFWは「もともと上手くいくとは思っていないです」と現状を冷静に受け止めている。
次節、栃木Cは横浜FCと同じくJ１から降格した湘南ベルマーレをホームに迎え撃つ。J２勢との戦いは続くが、田中は「J３には絶対に勝たないといけないと思いますけど、J２にはどれだけできるのか。もちろん100パーセントでやるけど、これから先のために試さないとっていうところもあるので、前向きに捉えていきたい」と前を向いた。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
