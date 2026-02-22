歌手で女優の今井美樹（62）が22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。「インタビュアー・林修」のコーナーで、2012年に夫のギタリスト・布袋寅泰（64）、10歳の娘と家族でロンドンに移住することになった家族会議の様子を明かした。

塾講師でタレントの林修が「どう思われました？」と聞くと、今井は「今？って思いました。今でしょ！じゃないけど、今ですか？」と笑い、「ちょうど、私もコンサートツアーをしていた頃だったんです。旅先に電話がかかってきて、“ロンドンに移住したいんだよね。考えているんだ”って言われて。“ちょっと待って。火曜日には帰るから。ちょっと今は分からない”と答えた」という。

自宅で娘も含め3人での話し合いの場で「娘は青天のへきれきって感じで、3人で座って、“パパはロンドンに行きたいんだ。みんなで行きたいんだ”って話をしたら、みるみる顔が変わって、“パパが一人で行けばいい”って」と答えたという。

今井は、話をする前までは「娘のことが一番心配だったんです。ようやく学校の友達とも仲良くなってきたのに、また新しい環境で彼女の開きそうな扉がまた閉じてくんじゃないかって心配だった」と思っていたと明かした。だが、「夫に言い放ったのを見て、大丈夫、この子は自分の意志を伝えられると思った。それまで、パパには気を使って色んな事は言わないとどこかで思っていた」ため、「“ママはパパの夢を一緒にお手伝いしたいと思っている。ママは行くけど、あなたはどうする？”って言ったんです。心の中ぐちゃぐちゃですよ。そうしたら唇をかむ数秒があって“わかった。私も行く”って」と答えたという。

以前、同番組で布袋も当時の様子を「美樹さんが説得してくれましたね。僕はただただ娘の前ではいいお父さんなんで」とほほ笑むVTRが流されると今井は「ずるいんですパパ。そういう時に大事なこと言えないの。いつも大事なことは私が言わなきゃいけなくて」と苦笑。林は「外見だけ見ると攻撃力があるように見えるんですけどね」と突っ込んでいた。