「中山記念・Ｇ２」（３月１日、中山）

例年はドバイへ向けた壮行戦の意味合いもある中山記念だが、今年は国内志向の実力馬が集結。４歳から７歳馬まで個性豊かな顔ぶれがそろい、大阪杯へ向けた前哨戦としても見逃せない一戦となる。

主役は中山金杯で重賞初制覇を決めたカラマティアノスだ。１週前追い切りは美浦Ｗで併せ馬を消化し、６Ｆ８５秒８−３７秒２−１１秒１をマーク。奥村武師も「動きは良かった。今回は調教の負荷を一段上げ、馬は良くなっています」と上積みを強調する。

相手筆頭は福島記念２着のエコロヴァルツ。近走は折り合いの不安が薄れ、好位で脚をためて運べるようになったのが大きい。昨年２着の雪辱を果たし、１３度目の挑戦で待望の重賞タイトル奪取なるか。

セイウンハーデスは、３走前のエプソムＣで１分４３秒９のレコードＶと強烈なインパクトを残した。１週前は幸を背に栗東ＣＷで６Ｆ７８秒０−３６秒４−１１秒５の一番時計を計時し、橋口師も「この出来なら自信を持ってレースに行けます」と手応え十分。ジャパンＣで大逃げを打ったスピードを、開幕週の馬場で発揮できれば怖い。

重賞４勝の実力馬レーベンスティールも侮れない。前走のマイルＣＳは１２着に沈んだが、田中博師は「過去イチでイレ込んでいた。レース前に消耗していた」と敗因を明かす。本来の能力を出し切れれば、ここで巻き返しても不思議はない。

Ｇ１馬２頭にも目を配りたい。２年前の２冠牝馬チェルヴィニアは、飛躍を期した２５年シーズンがまさかの未勝利。とはいえ地力はメンバー随一で、初参戦の中山＆ルメールとの３戦ぶりコンビで復活を期す。２年前のＮＨＫマイルＣ覇者シャンパンカラーは、前走の東京新聞杯４着で復調の兆し。追い込み脚質だけに開幕週の馬場が鍵を握るが、１Ｆ延長が末脚を後押しする可能性もある。

明け４歳勢も粒ぞろい。マジックサンズは折り合いさえつけば巻き返し可能な好素材で、横山和との新コンビも魅力だ。ニシノエージェントは昨年の京成杯勝ちが示す通りの中山巧者。骨折明けの中山金杯を一度使って気配は上向いている。

６歳馬マイネルモーントは中山では重賞２着を含む〈２・３・０・１〉と堅実で、舞台適性を生かせば上位争いに食い込める。２２年京成杯以来の勝利を狙う７歳馬オニャンコポン、強力メンバーのＡＪＣＣで５着に健闘したサンストックトンなどベテラン勢も虎視たんたん。古馬中距離路線の勢力図を占う意味でも見逃せない一戦となる。