高市早苗首相は19日、韓国の慶尚北道安東を訪れ、李在明大統領と会談する。中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力で一致する見通しだ。石油関連製品のサプライチェーン（供給網）強化の方策も議論する。首脳同士の相互往来「シャトル外交」の一環で、改善基調にある日韓関係の前進を図る方針だ。首相の訪韓は、昨年10月のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議への出席以来となる。首相は19日午前