コンゴ民主共和国とウガンダでエボラ出血熱の感染が確認されたことを受け、上野厚生労働大臣は「現時点では、国内で患者が発生するリスクは低い」として、冷静な対応を呼びかけました。エボラ出血熱は感染した人の血液や唾液などに接触すると感染するもので、WHO＝世界保健機関はコンゴとウガンダで感染が確認されたことから、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。こうした状況を受け、上野厚労大臣はきょ