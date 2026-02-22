免疫力ＵＰのために必ずとりたい食べ物とは？【免疫力の話】

免疫力ＵＰのために必ずとりたい食べ物とは？

免疫力の７割は腸で作られる

人間の体の中で、免疫力に一番大きく関わっている臓器は腸です。体内にある免疫細胞のじつに70％が腸内の粘膜に存在し、体全体の免疫機能を支えているのです。そして、その免疫細胞を活性化させるのが、腸内細菌です。

腸内細菌には、乳酸菌に代表される、腸の消化・吸収を促進する役割の善玉菌、反対に、腸の働きを鈍らせる悪玉菌、そして、そのどちらか優勢な方に同調する作用のある日和見菌の３種類があります。

一般的に、善玉菌２、悪玉菌１、日和見菌７の割合で存在するのが、腸内を良好に保つベストバランスといわれています。

腸内を理想的な環境に保つには、なんといっても食べ物が重要です。ごぼうや海藻類などの食物繊維、ぬか漬けやヨーグルトといった発酵食品などを積極的にとりましょう。中でも納豆は、食物繊維、乳酸菌ともに豊富で、免疫力アップの強い味方となります。

納豆に含まれるナットウキナーゼは、血圧を下げ、血液をサラサラにして免疫力を上げてくれます。ナットウキナーゼは、食べてすぐではくなく、食後４時間ほどで活性が表れ、10～12時間働き続けます。

水分をとらずに血液がドロドロになりやすい夜の間に効果を得るためには、朝食ではなく、夕食で納豆を食べるのがよいのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』