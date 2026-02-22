その正直な告白に拍手喝采だ。

《我ながら谷間が凄いです！今のバストが一番自信あります！美バスト目指してます！》

20日までに更新した自身のインスタグラムでそうつづったのは、モデルでタレントの鈴木奈々（37）。

「主に就寝時に着用するナイトブラの撮影があり、その際に撮った写真を投稿されたようですね。鈴木さんは下着ブランドのアンバサダーを務めています」（スタイリスト）

同ブランドは胸が小さめの女性に向けたナイトブラを展開。投稿された写真にファンたちからは「色気がある」「羨ましい」などの声があがったのだが、それ以上に好評だったのが自身の“数字”を公表したことだ。

同投稿には以下のハッシュタグを付いている。

《#154センチ #51キロ #イメージモデル》

つまり、鈴木は身長154センチ、体重51キロと明かしたのだ。この件を取り上げたネットニュースのコメント欄やXには称賛の声があがった。

《奈々さんみたいにヘルシーな美を発信してくれるタレントさんが増えたら、勝手に嬉しいです》

《痩せてるのが正義ではなく、こうやって色気がある感じで雰囲気変わる方がすてきだと思う。》

《可愛よね。誰だよ、女は40Kg台しか許さんみたいな風潮作ったやつ。》

前出のスタイリストはこう話す。

「ややふくよかなモデルさんが“プラスサイズモデル”と呼ばれて活躍するようにはなりましたが、それでもファッション業界では、“細いことが正義”という概念はまだまだ根強い。そんななかタレントとしてバラエティー番組などで活躍し、モデルとしても活動する鈴木さんがリアルな体重を公表し、“今が一番自信あります”というポジティブな発信をすることは、世の女性たちを勇気づけたのではないでしょうか」（前出・スタイリスト）