¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¡×

½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶þ»Ø¤Î¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¡×¡Ö¥à¥ê¥à¥ê¥à¥ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢Åçº¬¸©¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¡£¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤Ë°§»¢¤·¡¢ÀèÆü¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤Þ¤À¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ª¥È¥¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤âVTR½Ð±é¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤ò·Ò¤°¼µÆ»¸Ð¤ÎÍ¼¾Æ¤±¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¹âÀÐ¤Ï¸µ¡¹¤³¤Î±ÇÁü¤ò»£¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³ÄÉ²Ã¤Ç»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£ºîÉÊÃæ¶þ»Ø¤Î¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÀÐ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÇÈ¤Î²»¤¬¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¥È¥¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬¡Ø¤¤¤ä¡¼¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¥à¥ê¥à¥ê¥à¥ê¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾å¼Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
